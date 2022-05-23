WHA否決台灣納觀察員 友邦、中國辯論內容一次看

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（中央社記者曾婷瑄日內瓦23日專電）世界衛生大會今早在史瓦帝尼、吐瓦魯對上中國、巴基斯坦的二對二辯論後，駁回邀請台灣參與的提案。友邦發言重申中國無法代表台灣，呼籲屏除政治偏見，納入全球重要公衛領袖。

世界衛生大會（WHA）全會今早開議，在主席致辭後，隨即開始「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」議程補充項目的審議案。主席說道：「總務委員會昨天開會討論，建議不將此項目納入議程」。

接著大會展開二對二辯論，中國作為反方首先發言。中國代表表示，涉台法案沒有法理基礎，因聯合國大會第2758號決議與世衛大會25.1號決議案「都遵循一中原則」。中方說：「大會自2017年以來連續5年拒絕涉台提案，反應大勢所趨。本屆大會開幕前有90多個國家專門以致函世衛組織的方式支持中方立場」。

接著正方則由友邦史瓦帝尼代表發言。史瓦帝尼代表指出，台灣是世界抗疫的關鍵夥伴，不僅協助他國對抗疫情，也保持了經濟成長，「世界從台灣專業中受益是很重要的」。她重申台灣的醫療能量，並以台製、且受到多個國家與國際單位認證的COVID-19疫苗為例。

史瓦帝尼代表反駁中方代表，指出聯合國大會第2758號決議與世衛大會25.1號決議案只提及中國代表議題，「這些決議既沒有授權中國在聯合國體系中代表台灣，也沒有表明台灣是中國的一部分」。

「台灣以觀察員身份參與世衛大會是健康議題而非政治，且台灣2009到2016年都是觀察員，在被停止前一直為全球公衛積極貢獻」。她指出，邀請台灣並不等於世衛對台灣主權的立場，「而是世衛大會納入公衛領袖的理性決定」。

中國盟友巴基斯坦再次作為反方發言，重談「完全支持一中原則以及中國捍衛主權與領土完整的努力」。

接著友邦吐瓦魯為台灣發言時重申吐瓦魯政府對台灣一項的支持，並呼籲各國正視並接納台灣在世衛大會，乃至世界衛生組織機制的參與。該國代表說道，聯合國憲章是以全人類的健康為宗旨，「因此台灣2300萬人民有權利參與全球健康體系」。

吐瓦魯代表說，「COVID-19疫情顯示台灣是全球公衛網絡不可或缺的夥伴」，表明台灣可以、也一直在全球疫情監控警示系統及對他國醫療的援助行動中扮演重要角色。

她指出，大流行防範和應對獨立小組（IPPR）調查也表明台灣最先警告中國武漢出現不知名肺炎，呼籲全球加以防範。她敦促世衛「打開心胸並屏除政治偏見」。最後由於發言超時，吐瓦魯代表的發言遭到主席切斷。

然而幾乎沒有審視討論時間，大會主席隨即宣布接受總務委員會建議，駁回將「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」補充項目納入議程的提案。（編輯：高照芬）1110523