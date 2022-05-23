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2022WHA
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2022WHA1/90

WHA否決台灣納觀察員 外交部：唾棄中國霸凌

2022/5/23 20:26（5/23 20:42 更新）
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圖為2019年第72屆世界衛生大會場。（中央社檔案照片）
圖為2019年第72屆世界衛生大會場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃雅詩台北23日電） 世界衛生大會（WHA）今天否決台灣以觀察員身分參與的提案，外交部對此結果深表遺憾與不滿。外交部表示，針對中國妄稱已對台灣參與全球衛生事務做出妥善安排，誤導國際社會的謊言與霸凌行徑，外交部予以唾棄。

外交部發布新聞稿指出，第75屆WHA於22日開議，會議首兩日的總務委員會及全會討論是否將台灣友邦所提「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」的提案納入大會議程，最終決定不列入議程，外交部對此結果深表遺憾與不滿。

外交部表示，針對中國及其盟友古巴與巴基斯坦代表在發言時，重彈「一中原則」舊調，持續刻意曲解聯大第2758號決議及WHA第25.1號決議內涵，台灣友邦代表明確指出，該等決議僅處理「中國代表權問題」，相關決議並未授權中國在聯合國體系代表台灣；友邦同時有力強調，台灣以觀察員身分參與WHA是一個衛生議題，與政治無涉。

外交部表示，中國一再以政治凌駕全球衛生安全的公共利益，損及台灣人民健康人權的相關作法，外交部無法接受。中方另妄稱已對台灣參與全球衛生事務做出妥善安排，針對中方誤導國際社會的謊言與霸凌行徑，外交部予以唾棄。

外交部重申，只有台灣的民選政府才能在世界衛生組織及其他國際組織代表台灣2350萬人民；台灣人民的健康人權由中華民國台灣政府負責守護，中國政府無權、也沒有能力代勞。

外交部表示將更堅定地與友邦及理念相近國家密切合作，攜手應處疫情及疫後復甦的各種挑戰，持續不斷努力爭取以觀察員身分出席WHA，並常態性參與WHO所有會議、活動與機制。（編輯：趙蔚蘭）1110523

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