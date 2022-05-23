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2022WHA
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2022WHA1/92

美英接力聲援 指WHA排除台灣令人遺憾不解

2022/5/23 21:11（5/23 22:00 更新）
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圖為2019年第72屆世界衛生大會場。（中央社檔案照片）
圖為2019年第72屆世界衛生大會場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾婷瑄日內瓦23日專電）第75屆世界衛生大會（WHA）今早經過二對二辯論後駁回邀請台灣參與的提案。美國與英國代表隨後上台發言時皆聲援台灣，表示排除台灣令人深感遺憾，且不具任何公衛理由。

美國衛生部全球事務助理部長培斯（Loyce Pace）和英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）皆在大會決定排除台灣參與後的發言環節時提及台灣，並對世衛排除台灣以觀察員身分參與大會的決定「深表遺憾」與不解。

培斯說：「對於台灣這位為全球衛生帶來建設性貢獻的重要夥伴，卻被排除以觀察員身分參與世衛大會一事，美國深表遺憾。」她接著說，美國政府深信，「我們需要強大的全球關係來對抗COVID-19，以預防並為將來的公衛突發事件做準備」。

賈維德指出，「面對疫情大流行等公衛威脅，所有人都患難與共，所以應該盡可能汲取專業與經驗」。

他強調：「本著國際健康一體（One Health）的精神，顯然沒有任何具公衛基礎的理由，合理化排除台灣以觀察員身分參與WHA的決定。特別是台灣自COVID-19疫情開始便與世界共享資訊所扮演的角色。」

世界衛生大會仍在進行中，預計將會有更多友邦與理念相近國家為台灣發聲。（編輯：周永捷）1110523

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