WHA否決台灣納觀察員 陸委會：對北京強烈抗議

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（中央社記者李雅雯台北23日電）大陸委員會今天對中國大陸國台辦、外交部及其代表在世界衛生大會（WHA）不當發言、阻撓我方參與一事，表達強烈抗議，指中共當局以錯誤政治主張凌駕健康人權，完全扭曲事實。

WHA今天否決台灣以觀察員身分參與的提案。陸委會晚間9時許透過新聞稿表示，中方一再打壓台灣參與WHA，以悖離事實的謊言誤導國際社會，政府表達強烈不滿。中華民國是主權國家，台灣在歷史、國際法及兩岸現實上，「從未一日屬於中華人民共和國」。

陸委會強調，台灣公衛成就有目共睹，願貢獻參與國際社會，這是我方全民的期待。面對全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻情勢，中共當局以錯誤政治主張凌駕「健康人權」，甚至誆稱照顧台灣民眾健康福祉和妥善安排，完全是扭曲事實，蔑視並嚴重損及台灣人民健康權利和全球公共衛生利益，無助於兩岸良性互動。

陸委會指出，北京當局破壞國際秩序規則，企圖以「一中原則」錯誤連結聯大及世衛等決議，根本無法獲得各方認可。當前相關國家政府、國會及國際組織等，已紛紛支持台灣參加WHA，將台灣納入全球公衛體系是民主國家的共識。

陸委會強調，本次提案未能列入WHA議程，完全是對岸蠻橫阻撓所致。政府未來仍將努力不懈，持續積極爭取友好國際支持，共同應對疫情挑戰。（編輯：邱國強）1110523