WHA否決台灣納觀察員 國台辦：一中不容挑戰

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（中央社記者張淑伶北京23日電）台灣友邦邀請台灣參加世界衛生大會（WHA）的提案今天遭到駁回。中國大陸國台辦今天對此宣稱，「一個中國」原則是「國際社會普遍共識」，「不容任何挑戰」。

中國大陸國務院台辦晚間以發言人朱鳳蓮名義發出書面的「答記者問」，針對第75屆世衛大會主席宣布，不討論涉台提案作評論。

朱鳳蓮宣稱，事實證明「台獨沒有出路，在世衛大會炒作涉台問題不得人心，也不可能得逞」。

她聲稱。「『一個中國』原則是國際社會普遍共識，人心所向、大勢所趨，不容任何挑戰」。

朱鳳蓮又說，COVID-19疫情發生以來，大陸方面邀請台灣衛生專家赴湖北武漢考察，分享了50多份技術資料；迄今已向台灣通報疫情約400次，包括在大陸確診的台灣居民資訊。據不完全統計，過去一年，台灣醫療技術專家參加世衛組織技術活動44批47人次。

朱鳳蓮藉此聲稱，大陸方面「高度重視」台灣民眾的健康福祉，以及台灣「獲取各種疫情防控信息和支援的渠道完全是暢通有效的」。

她宣稱，民進黨政府「歪曲否定體現一個中國原則的『九二共識』，破壞了兩岸協商的政治基礎，導致台灣參與世衛大會的政治基礎不復存在」，並批評「民進黨當局與外部勢力勾連，在世衛大會問題上反覆滋事挑釁」。（編輯：邱國強）1110523