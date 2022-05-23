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5/23本土6萬6247例 增40死、中重症173例[影]

2022/5/23 13:59（5/23 14:27 更新）
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台北市因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，在士林北投科技園區開設「車來速」篩檢站，23日醫護人員身穿全套防護裝備幫民眾做PCR採檢。中央社記者吳家昇攝 111年5月23日
台北市因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，在士林北投科技園區開設「車來速」篩檢站，23日醫護人員身穿全套防護裝備幫民眾做PCR採檢。中央社記者吳家昇攝 111年5月23日
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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北23日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，新增6萬6247例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，數據續下降，增173例中重症、40人死亡含2名重症童病逝，另有36例境外移入。（編輯：李明宗）1110523

根據疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增66,283例COVID-19確定病例，分別為66,247例本土個案及36例境外移入（29例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增40例死亡。

指揮中心表示，今日新增之66,247例本土病例，為 31,588例男性，34,625例女性，34例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市（15,708例），桃園市（8,636例），高雄市（7,286例），台北市（7,185例），台中市（7,140例），台南市（4,501例），彰化縣（1,979例），屏東縣（1,973例），新竹縣（1,927例），基隆市（1,478例），宜蘭縣（1,473例），新竹市（1,300例），苗栗縣（1,130例），花蓮縣（1,033例），雲林縣（906例），南投縣（843例），嘉義縣（568例），台東縣（549例），嘉義市（317例），澎湖縣（159例），金門縣（119例），連江縣（37例），相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為30例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、37例具慢性病史、15例無疫苗接種。確診日介於今（2022）年4月12日至5月21日，死亡日期介於5月6日至5月20日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增36例境外移入個案中，20例男性，16例女性，年齡介於10多歲至70多歲，感染國家均調查中。入境日介於今年5月20日至5月22日。

指揮中心統計，截至目前國內累計10,351,305例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含8,960,960例排除），其中1,386,640例確診，分別為12,559例境外移入，1,374,027本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1,436例COVID-19死亡病例，其中1,421例本土，個案居住縣市分布為新北市645例、台北市451例、基隆市73例、桃園市42例、台中市38例、彰化縣31例、高雄市24例、花蓮縣22例、新竹縣17例、屏東縣16例、台東縣12例、台南市10例、宜蘭縣9例、雲林縣8例、嘉義縣、苗栗縣及南投縣各6例、嘉義市及金門縣各2例、新竹市1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
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