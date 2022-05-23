產壽險公會防疫保單理賠指引 黃天牧：5月底前出爐
2022/5/23 14:15（5/23 14:42 更新）
防疫險理賠指引至目前尚未出爐，金管會主委黃天牧23日表示，將要求產、壽險公會5月底前訂定指引。圖為松山機場第二航廈外篩檢站，醫護人員為民眾進行PCR採檢。（中央社檔案照片）
（中央社記者謝方娪台北23日電）防疫政策持續變化，防疫險理賠指引至目前尚未出爐，金管會主委黃天牧今天表示，將要求產、壽險公會5月底前訂定指引，盡快對外清楚說明保險公司的防疫保單理賠政策。
防疫政策持續變化，包含輕症居家照護、快篩陽性視同確診等，牽動防疫保單理賠，金管會日前已請產、壽險公會訂定防疫保單理賠指引原則，但截至目前尚未出爐。
黃天牧今天在立法院財政委會表示，金管會將要求產、壽險公會盡快訂定理賠指引，若公會無法有結論，各保險公司也要對外說明理賠政策；國民黨立委曾銘宗追問，理賠指引5月底前可以出爐嗎？黃天牧承諾「可以」。
金管會保險局長施瓊華表示，輕症和無症狀確診者原先應住院，但因輕重症分流原則、改為居家照護，因此先前金管會請產、壽險公會評估，針對原先在醫院會執行醫療行為的確診者，改為居家照護後從寬理賠住院日額。
施瓊華說，相關細節仍要回到理賠人員實務認定上，金管會將請公會儘速訂出指引。（編輯：蘇志宗）1110523
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