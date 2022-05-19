富邦產險遭質疑防疫險任意退保 6大聲明回應

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（中央社記者謝方娪台北19日電）防疫險之亂延燒，富邦產險核保和續保政策頻挨外界批評，富邦產險今天嚴正澄清，公司絕不會「任意退保」或「無故中斷契約」；針對尚在核保案件婉拒重複投保，與其他產險同業作法並無不同。

富邦產險今天在官網發布6大聲明強調，近期外界指富邦產險從嚴審核賠案、盡量少賠、任意退保、無故中斷契約及用倒閉來威脅保戶與政府、不是賠不起只是不想賠等惡意不實指控，公司特此澄清，絕無相關情事。

第一，對於收到富邦產險寄發續保通知書且富邦產險已收取保戶保費者，保險契約即已成立，但因數量眾多，公司已動員全體員工投入作業以加速完成保單承保與簽發；保戶收到公司簽發的保險單，自保單生效日起就受到保障，公司絕不會「任意退保」或「無故中斷契約」。

第二，隔離費用補償的理賠申請，無論保戶採「3+4」還是「0+7」，只要保戶提供紙本隔離通知書，或電子式隔離通知書、相關通知簡訊截圖與連結，再填妥理賠申請書，皆可辦理請領隔離費用補償。

第三，確診關懷保障的理賠申請，保戶僅需檢附醫療診斷證明書或新冠病毒數位健康證明，並填妥理賠申請書，即可辦理請領確診關懷金。

第四，依防疫險保單商品條款，被保險人住院診療時才得請領住院日額保險金，但考量目前醫療資源滿載，許多原需住院的確診者在輕重症分流原則下改為居家照護，為盡量符合保單條款、被保險人權益同時兼顧台灣醫療量能留給緊急使用者，產險公會正努力研擬兩全其美方案。

富邦產險表示，公司將依產險公會理賠實務指引辦理理賠作業，與其他產險同業作法並無不同，更不會有報載所稱「從嚴審核賠案」、「盡量少賠」情事。

第五，對於保險契約尚未成立、目前仍在核保審查中的案件，考量被保險人如已持有富邦產險或其他保險公司有效防疫險保單，基於公司承保量能及風險承受度考量，公司將婉拒承保，也與其他產險同業作法並無不同。

富邦產險強調，公司會維持資本適足率，以確保對包含防疫險保戶在內的所有保險保戶的履約能力，讓公司經營安全穩定，以期不負廣大保戶及股東託付。

第六，為盡最大力量回應客戶需求，富邦產險全體員工皆全力以赴處理爆量投保、續保文件登打、審查及理賠申請給付，希望能加快處理速度，若有處理時間遞延情形，敬請見諒。（編輯：潘羿菁）1110519