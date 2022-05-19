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防疫險理賠3/71

保險局長：即使防疫險1天理賠1億 符合契約就要賠

2022/5/19 20:25
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（中央社記者謝方娪台北19日電）國內累計確診人數飆破百萬例，外界關注承擔600萬件防疫保單的保險公司財務是否扛得住，金管會保險局長施瓊華表示，未來即使保險公司真的一天賠新台幣1億元，只要符合契約條件，保險公司都要依約理賠。

隨本土確診人數持續攀高，國內600萬件有效防疫保單和200萬件在途保單理賠壓力成市場注目焦點，施瓊華今天回應，目前尚有12家產險公司承保有效防疫保單，金管會已請各公司召開董事會並提出因應措施，因各公司召開董事會時間不同，金管會將持續追蹤後續情形。

她指出，「並不是每一家保險公司都有增資需要」，若有保險公司需要增資，金管會將和各保險公司溝通，請保險公司儘速提報因應措施；因本土確診率是從5月開始飆高，後續理賠遞延效應會顯現在6、7月以後，金管會也將密切注意保險公司現金流量問題。

市場消息傳出，有產險業者認為防疫險未來恐一天理賠1億元，施瓊華強調，未來即使保險公司真的一天賠1億元，只要符合契約條件，保險公司就要依契約理賠；個別公司財務狀況，金管會持續關注。

金管會統計，今年截至5月16日為止，一般法定傳染病防疫險承保件數達250萬7157件、保費收入19.16億元，理賠件數上升至4萬9904件、理賠金額達18.03億元。平均每件防疫保單理賠3.61萬元，防疫險累計理賠金額已達所收保費收入的94%。（編輯：潘羿菁）1110519

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