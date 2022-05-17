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防疫險理賠
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防疫險理賠

隔離確診定額補償絕跡 市售剩4張防疫險均保障中重症

2022/5/17 19:37（5/17 19:53 更新）
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截至16日為止，僅剩9家保險公司銷售17張防疫保單，若排除疫苗險更僅剩4張，均以保障中重症為主。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
截至16日為止，僅剩9家保險公司銷售17張防疫保單，若排除疫苗險更僅剩4張，均以保障中重症為主。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者謝方娪台北17日電）在防疫政策轉為與病毒共存下，產險業不再推隔離和確診定額補償的防疫保單，截至16日為止，僅剩9家保險公司銷售17張防疫保單，若排除疫苗險更僅剩4張，均以保障中重症為主。

金管會今天公布統計，截至5月16日為止，僅剩9家保險公司（7家產險、2家壽險）銷售防疫保單，市售防疫保單張數為17張，其中一般法定傳染病防疫險僅剩4張，均以保障中重症醫療為主，疫苗險則有13張。

防疫政策變化下，目前600萬件有效防疫保單理賠認定原則也引起民眾高度關注，金管會日前已請產、壽險公會儘速研擬防疫保單理賠指引，金管會保險局副局長林志憲今天表示，因應防疫政策滾動調整，保險業公會均持續討論理賠指引，至於是否可在本週公告結論，要看公會討論進度，金管會也會持續關心瞭解。

此外，民進黨立委郭國文今天召開記者會指出，許多學童確診、同學也需隔離，許多家長照顧隔離的孩童申請隔離書，並申請防疫保單理賠，金管會卻以家長為「自願隔離」為由拒賠，質疑金管會是「防疫保單之亂」亂源，不應再添亂。

林志憲重申，防疫險是否理賠都要回到保險契約條款而定，防疫保單契約條款是援引傳染病防治法第48條，換言之，保戶和確診者有接觸、以致被政府予以隔離處置，為隔離理賠啟動要件。

林志憲表示，針對隔離通知書是來自於照顧者陪同隔離、還是依傳染病防治法第48條的接觸隔離，保險公司理賠有查核機制，會進行相關了解，若保險公司認為隔離通知書是來自於照顧者陪同隔離，保險公司也必須負起舉證責任。（編輯：潘羿菁）1110517

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