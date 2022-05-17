金管會：產險業拒重複投保有理 但已核保就要賠

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金管會17日指出，若民眾已核保，保險公司就要依約理賠。圖為17日許多機車騎士赴中正紀念堂車來速篩檢站等候採檢，醫護人員在一旁協助。中央社記者趙世勳攝 111年5月17日

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（中央社記者謝方娪台北17日電）產險業拒絕承保防疫險重複投保件，引起民眾不滿，金管會今天指出，保險公司基於風險控管本就可進行核保評估，但若已核保，保險公司就要依約理賠，不適用複保險條款。

金管會同時強調，若要求保險公司承擔太多防疫保單問題，恐對整體保險市場機制產生影響。

防疫險之亂延燒，連日來各方批評與質疑聲不斷，金管會保險局副局長林志憲今天提出3點說明，第一，防疫保單是定額保險，沒有複保險條款適用問題，換言之，保險公司若已核保，無論客戶買多少張防疫保單，保險公司就要依約履行理賠責任。

第二，保險公司在受理民眾投保後，基於風險控管機制，本來就可以對被保險人進行核保綜合評估並決定是否同意承保，這屬於保險公司的核保政策概念，和複保險條款無關。

第三，近期防疫保單狀況，也引起外界關注保險公司經營能力，金管會特別強調，社會有很多經濟行為都有賴保險機制輔助，若要求保險公司承擔太多防疫保單問題，恐將波及整體保險市場機制。

民進黨立委高嘉瑜連日在臉書砲火猛烈，她指出，這幾天金管會主委黃天牧口口聲聲「只要符合理賠條件，一定拿得到理賠金」，已變成最大笑話、假消息，因就算符合理賠條件，還是拿不到理賠金。

高嘉瑜批評，「複保險之亂」是富邦自己打自己，富邦公司商品部設計出多種專案，裡面都放「法定傳染病」，所以保戶只要購買富邦2個以上專案，也會被直接退件。（編輯：林淑媛）1110517