防疫保單爭議 立委：金管會不應再添亂

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（中央社記者范正祥、郭建伸台北17日電）民進黨立委郭國文今天召開記者會指出，許多學童確診、同學也需隔離，許多家長照顧隔離的孩童申請隔離書，並申請防疫保單理賠，金管會卻以家長為「自願隔離」為由拒賠，質疑金管會是「防疫保單之亂」亂源，不應再添亂。

記者會上，郭國文播放了陳情民眾的錄音檔。陳情民眾訴說，因為小孩被隔離，家長是主要照顧者，也跟著隔離，請假無法上班，當初投保只是為了以防萬一被隔離，至少還有一筆錢可以生活，現在只是片面解釋，保險公司拒賠，讓民眾沒有信任感；希望金融監督管理委員會、衛生局、保險公司能夠好好溝通協調。

郭國文表示，多家防疫保單契約都明定，只要符合「傳染病防治法」第3條的規範，且因第48條進行隔離，就符合賠償條件；排外條款也未排除「陪同隔離」。

他質疑，金管會卻宣示，陪同隔離不符合第48條所匡列的對象。為什麼金管會能會創「自願隔離」的說法，跨越衛生福利部詮釋非主責的法條，使得得家長不明白，為什麼自己明明符合契約理賠條件，卻因金管會一個宣示，業者就不用理賠。

郭國文認為，金管會所謂的「自願隔離」，是將鍋推給家長扛。不應切斷因果關係是防疫居隔政策造成，未成年被隔離，家長不得不陪，家長有責照顧18歲以下孩童，根據「兒童及少年福利與權益保障法」第51條， 6歲以下兒童也不可能單獨隔離。換言之，陪同照顧者即使不是「防疫強制」，也屬於「法律強制」隔離。

他質疑，金管會推卸責任，認為家長是「自願隔離」，難怪引起投保家長的反彈。

對於郭國文所提爭點，與會金管會保險局產險監理組長陳清源說，保單是商業保險，還是要回歸契約行為的規定；解釋上要探究本意，回到契約條款的精神判斷。

民進黨立委高嘉瑜今天也在臉書指出，這幾天金管會主委黃天牧口口聲聲「只要符合理賠條件，一定拿得到理賠金」，變成最大笑話、假消息，因為就算符合理賠條件，還是拿不到理賠金。

高嘉瑜指出，保險公司不理賠理由百百種，中心思想就是能不賠就不賠，現在「0+7」新制上路，保險業者揚言，打3劑選「3+4居家隔離」也是「自願隔離」不理賠。

高嘉瑜說，難怪衛生福利部醫福會執行長王必勝說保險造成PCR之亂、打破防疫布局，而現在在保險公司眼裡打3劑也是不賠的理由，打3劑竟變成對保戶的懲罰。（編輯：蘇龍麒）1110517