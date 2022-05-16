拒承保防疫險重複投保件 產險業：風險篩選

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（中央社記者謝方娪台北16日電）立委質疑產險業以「複保險條款」拒絕民眾重複投保防疫保單，產險業澄清，複保險條款討論的是已成立的契約，且定額給付保險本就不適用；目前業界拒絕重複投保，是在契約關係尚未成立前基於風險因素篩選客戶。

國內有12家產險公司銷售防疫保單，目前業界已形成默契，基本上核保過程若發現重複投保，均會拒絕承保；目前針對「重複投保」認定標準各家不同，有產險公司針對第2張即視為重複投保、有的是第3張才視為重複投保，也有產險公司檢視防疫保單是否重複投保的範圍包含疫苗險、法定傳染病相關的住院醫療險等。

民進黨立委高嘉瑜今天質疑，產險業單方面將重複投保防疫保單列為拒保理由，但防疫險應屬於定額給付型保單，無損害填補原則適用，也無複保險問題，業者作法不僅有違誠信原則，更違反公平待客。

一家產險主管指出，現在討論的「重複投保」並不等於「複保險」，「複保險」在保險法第35條有明確定義，是指要保人對於同一保險利益、同一保險事故與數個保險人分別訂立數個保險契約，並依是否善盡通知義務分為善意與惡意複保險2類，牽動的是理賠金和契約效力等。

他強調，「複保險」是發生在保險公司已承保後，在進行理賠認定時才可能討論的條款，且牽涉人身保障的保險並不適用；現在各界討論的「重複投保」則是發生在保險公司承保前，於核保過程進行風險篩選。

根據一家產險公司內部案件損失分析，防疫保單理賠案件顯現2個特徵，第一是投保後立刻出險的比率偏高，也因此先前產險業界紛紛拉長防疫保單投保後生效期，就是為避免民眾已接觸確診者才趕緊投保；第二，投保多家防疫保單者更容易出險。

產險主管指出，防疫保單畢竟是商業保險，從契約自由原則而言，在核保程序完成前，雙方都可以拒絕，因此產險公司在風險衡酌下，拒絕承保重複投保者，在法律上的確站得住腳。

產險業者均強調，拒絕承保重複投保件，主要是針對「尚在核保」的防疫保單，若是已核保通過、確定承保的防疫保單，都會依契約履行。

金管會先前表示，保險公司本來就有機制可確認客戶是否重複投保，核保過程也有拒絕承保的權利，但保險公司一旦同意承保，後續就不得以重複投保為由拒絕理賠。（編輯：潘羿菁）1110516