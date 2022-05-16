國泰產險：不接受重複投保 將以承保1件防疫險為限

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國內COVID-19疫情持續升溫，確診人數不斷攀升，16日有民眾抱著小孩前往高雄阮綜合醫院社區篩檢站，接受小兒特診看診後取藥離院。中央社記者董俊志攝 111年5月16日

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（中央社記者蘇思云台北16日電）國泰產險今天在網站公告，因應疫情及防疫政策快速變化，以尚未購買防疫險的民眾為優先承保對象，如果還在審查中的案件，若客戶重複投保防疫保單將會拒保。

國泰產險今天在官網公告，公司對客戶投保受理案件，都依照核保政策，對客戶需求及公司風險控管綜合評估考量，除了了解被保險人保險需求及適合度與實際需求是否具有相當性，並考量公司自身風險承擔能力進行核保審核。

國泰產指出，因疫情變化使得本次防疫險的投保案量爆增，已超過公司風險胃納，因應疫情及防疫政策快速變化，因此以尚未購買防疫險的民眾為優先承保對象，以提供這些民眾在疫情期間保險保障。

國泰產指出，對於尚在核保審查作業中的案件，將依前述審核標準進行綜合評估，如果客戶未曾投保國泰產或其他保險公司的防疫相關保險專案，公司將以承保1件為限，後續以補全方式與客戶再次確認有無符合適合度，如果經核保審核通過，將進行承保發單作業。

除了國泰產之外，先前多家產險公司也提到重複投保防疫險將會拒保，包括富邦產、新光產等已對外公告訊息。（編輯：潘羿菁）1110516