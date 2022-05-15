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新光產拒防疫險重複投保 已核保不在此限

2022/5/15 15:30
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（中央社記者蘇思云台北15日電）新光產險今天表示，防疫險有重複投保檢核機制，如果客戶重複投保防疫險將婉拒承保，但是已完成核保的保單則不在此限。

有民眾在BBS社群平台批踢踢（PTT）上反映，最近收到新光產險簡訊，內容提到民眾投保的法定傳染病醫療健康及疫苗接種險，已在其他保險公司投保相關產品，若保險事故發生，損失已獲填補，因此婉拒承保，並退還保險費。

新光產今天對此表示，公司防疫險核保有重複投保檢核的機制，檢核客戶有重複投保防疫險將婉拒承保，但對於已經完成核保的保單則不在此限。

也就是說，新光產針對重複投保者不予承保，僅針對「尚在核保」的客戶，但對於已經承保的簽單，就會依保險契約執行。

金管會官員也解釋，防疫保單是商業保險，涉及產險公司核保政策，為預防道德風險，貫徹損害填補概念，公司會自行根據核保政策評估核保與否；但若已同意承保，就要負責到底。

富邦產險14日也表示，因現行疫情政策和趨勢，同時基於保險損害填補原則，14日起公司針對核保審查中的被保險人，若已持有富邦產或其他保險公司有效防疫保單，將發送婉拒承保通知。（編輯：楊蘭軒）1110515

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