拒重複投保防疫險挨批 富邦產：僅針對尚在核保客戶

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防疫險之亂未歇，立委抨擊富邦產通知客戶重複投保防疫險者一律拒保，對此富邦產險也做出回應。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者曾智怡、謝方娪台北14日電）立委抨擊富邦產通知客戶重複投保防疫險者一律拒保，富邦產險說明，基於保險損害填補原則，針對重複投保者不予承保，僅對「尚在核保」客戶，但對已承保簽單，就會依保險契約執行。

金管會官員回應，防疫保單是商業保險，涉及產險公司核保政策，為預防道德風險，貫徹損害填補概念，公司會自行根據核保政策評估核保與否；但若已同意承保，就要負責到底。

防疫險之亂未歇，民進黨立委高嘉瑜今天在臉書發文抨擊，指富邦產險近期陸續發簡訊通知客戶「重複投保者一律拒保，已繳費者退費」，甚至引用「複保險條款」，認定保戶重複投保只給付「部分」理賠金。

富邦產險對此回應，依「保險業招攬及核保理賠辦法」第7條規定，保險公司須瞭解要保人與被保險人保險需求及適合度，投保險種、保險金額等與要、被保人實際需求是否具有相當性，並可依此進行核保審核。

富邦產險指出，因現行疫情政策和趨勢，被匡列居家隔離的天數變少，且病毒變種後對人體危害以輕症為主，民眾因確診和隔離產生的實際損失與前2年疫情爆發的狀況已有明顯差異，同時基於保險損害填補原則，公司自5月14日起，針對核保審查中的被保險人，若已持有富邦產或其他保險公司有效防疫保單，將發送婉拒承保通知。

換言之，富邦產險針對重複投保者不予承保，僅針對「尚在核保」的客戶，但對於已經承保的簽單，就會依保險契約執行。

富邦產險說明，收到通知的客戶可依通知內容完成退費流程，若民眾有任何疑問，建議請洽其保單服務人員或致電免付費服務電話0800-009-888。（編輯：趙蔚蘭）1110514