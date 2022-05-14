家長陪同隔離是否理賠 金管會：未成年子女確診且有通知書

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金管會表示，未成年子女如確診，父母經衛生主管機關依規定開立隔離通知書者，保險公司即應依契約約定予以理賠。圖為家長帶著小孩到新北市立聯合醫院三重院區篩檢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北14日電）有關媒體引用金管會保險局會議紀錄，指出保險局要求業者辦理防疫保險，金管會今天澄清並非事實，並重申依照保險公司契約，防疫保單不理賠自願陪同隔離，已請產壽險公會儘速擬具理賠實質審查指引，以利後續理賠處理。

金管會今天發布新聞稿澄清，當天會議緣於立法委員問政，考量政府編列鉅額預算辦理紓困，造成財政負擔，建議參考農業保險以政府補助保費方式，研擬由商業保險提供保險保障，將中小企業、小規模營業人業務補償，及所屬勞工醫療保障或薪資補償，以保險方式提供保障，取代政府紓困。

金管會表示，產險公會依會議紀錄擬具「企業型及個人型定額給付紓困化保險商品」建議方案，性質為中小企業及所屬員工的紓困保險化，與個人防疫保單無涉，後因此方案涉及政府保費補助等事宜，最後未成案。

金管會強調，媒體以此會議紀錄，報導保險局要求業者辦理防疫保險，非並事實。

至於近日民眾抗議產險公司防疫險不理賠陪同隔離者，金管會表示，有關隔離費用補償保險金，於防疫保單中多約定，以被保險人因傳染病防治法第48條，受衛生主管機關開立隔離通知書，而接受隔離處置者為前提，是以未成年子女如確診，父母經衛生主管機關依規定開立隔離通知書者，保險公司即應依契約約定予以理賠。

金管會說明，若是未成年子女的同學確診，這名未成年子女依規定受隔離處置時，父母僅是基於生活上共同照顧的需求，經主管機關彈性准予隔離期間在隔離地點同住，不受一人一室限制，但由於此並非傳染病防治法第48條所定，與確診病人接觸的隔離處置，保險公司依契約約定，難予以理賠。

金管會表示，已請產壽險公會儘速擬具理賠實質審查指引，以利後續理賠處理，並就民眾較廣泛發生的防疫保險疑義實務問題，作通案性的說明。另就個案爭議部分，已請財團法人金融消費評議中心，指派專人提供消費者諮詢及服務。（編輯：郭無患）1110514