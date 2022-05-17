產險業理賠壓力來襲 防疫保單平均1天賠1億

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（中央社記者謝方娪台北17日電）防疫保單理賠潮來襲，今年截至5月16日止，防疫保單理賠件數已近5萬件大關，理賠總額達新台幣18.03億元，近7天出險金額暴增7.22億元，平均一天理賠1.03億元。

防疫保單包含一般法定傳染病防疫險和疫苗接種險2類，前者包含針對保戶遭隔離、確診COVID-19給予定額補償或住院日額給付，後者主要針對保戶施打COVID-19疫苗後出現不良反應或不良事件，給予醫療補償或喪葬費用保險金。

隨防疫政策從清零走向共存，12家產險公司承擔的600萬件防疫保單理賠壓力是否掀起財務風暴備受關注，金管會今天公布防疫保單最新銷售概況，今年截至5月16日為止，一般法定傳染病防疫險承保件數達250萬7157件、保費收入19.16億元，理賠件數飆至4萬9904件、理賠金額達18.03億元。

相比先前截至5月9日統計，防疫保單承保件數週增10萬件、保費收入週增0.65億元，理賠件數週增2.2萬件、理賠金額週增7.22億元。截至5月16日為止，平均每件防疫保單理賠3.61萬元，防疫險累計理賠金額已達所收保費收入的94%。

另金管會也公布，今年截至5月16日為止，疫苗險承保件數達134萬1832件，保費收入5.32億元，理賠件數4023件，理賠金額1.4億元。（編輯：潘羿菁）1110517