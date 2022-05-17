更多編輯台推薦新聞：
影片／莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰
運動

影片／莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》本土逾6萬例染疫住院限中重症 確診新定義18日上路

疫情整理包》本土逾6萬例染疫住院限中重症 確診新定義18日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
防疫險理賠
新聞專題
防疫險理賠1/57

產險業理賠壓力來襲 防疫保單平均1天賠1億

2022/5/17 18:54（5/17 19:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
金管會17日公布，今年截至5月16日為止，一般法定傳染病防疫險保費收入19.16億元，理賠金額達18.03億元。圖為呈現陽性反應的快篩試劑。（圖取自Unsplash圖庫）
金管會17日公布，今年截至5月16日為止，一般法定傳染病防疫險保費收入19.16億元，理賠金額達18.03億元。圖為呈現陽性反應的快篩試劑。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北17日電）防疫保單理賠潮來襲，今年截至5月16日止，防疫保單理賠件數已近5萬件大關，理賠總額達新台幣18.03億元，近7天出險金額暴增7.22億元，平均一天理賠1.03億元。

防疫保單包含一般法定傳染病防疫險和疫苗接種險2類，前者包含針對保戶遭隔離、確診COVID-19給予定額補償或住院日額給付，後者主要針對保戶施打COVID-19疫苗後出現不良反應或不良事件，給予醫療補償或喪葬費用保險金。

隨防疫政策從清零走向共存，12家產險公司承擔的600萬件防疫保單理賠壓力是否掀起財務風暴備受關注，金管會今天公布防疫保單最新銷售概況，今年截至5月16日為止，一般法定傳染病防疫險承保件數達250萬7157件、保費收入19.16億元，理賠件數飆至4萬9904件、理賠金額達18.03億元。

相比先前截至5月9日統計，防疫保單承保件數週增10萬件、保費收入週增0.65億元，理賠件數週增2.2萬件、理賠金額週增7.22億元。截至5月16日為止，平均每件防疫保單理賠3.61萬元，防疫險累計理賠金額已達所收保費收入的94%。

另金管會也公布，今年截至5月16日為止，疫苗險承保件數達134萬1832件，保費收入5.32億元，理賠件數4023件，理賠金額1.4億元。（編輯：潘羿菁）1110517

延伸閱讀
金管會：保戶自選3+4居家隔離 防疫險要理賠金管會：產險業拒重複投保有理 但已核保就要賠富邦產險拒重複投保挨轟致歉 公告兩情況契約成立國泰產險：不接受重複投保 將以承保1件防疫險為限沒遇到富邦就轉彎 金管會：近2年開罰了3134萬元連6天6萬例疫情達頂峰？陳時中：這樣看太樂觀家長陪同隔離是否理賠 金管會：未成年子女確診且有通知書
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀