沒遇到富邦就轉彎 金管會：近2年開罰了3134萬元

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（中央社記者謝方娪台北17日電）富邦產拒絕承保防疫險重複投保件，引起民眾抱怨，甚至有立委批評金管會遇到富邦就轉彎；金管會今天回應，對金融機構均依法監理，且近2年罰富邦金和子公司就達18件，總計開罰了新台幣3134萬元，對富邦金裁罰不手軟。

防疫險之亂延燒，國內產險龍頭富邦產拒絕承保防疫險重複投保件，由於重複投保認定範圍包含疫苗險等，引起民眾上網狂刷負評，民進黨立委高嘉瑜甚至在臉書抨擊「金管會遇到富邦就轉彎」。

金管會保險局副局長林志憲今天在例行記者會強調，「金管會不可能也不會對某家公司轉彎」，針對富邦產拒絕承保重複投保件，屬於富邦產核保政策，公司有責任和義務出面就相關政策對外溝通，金管會已函請富邦產盡快對外說明。

金管會銀行局副局長童政彰則列舉金管會近年對富邦金裁罰不手軟紀錄，近2年金管會對富邦金及富邦金子公司裁罰18件，有核處罰緩、糾正、停止銷售商品或業務等處分，合計罰鍰3134萬元，其中屬於重大裁罰者共計5件，合計罰鍰2600萬元。

金管會近2年對富邦金重大裁罰案包含去年5月對富邦人壽開罰300萬元；去年8月對富邦人壽再開罰600萬元、對富邦產險開罰600萬元以及對北富銀開罰2案合計1100萬元。

童政彰強調，金管會對任何金融機構違法案件，均會考量相關事證並斟酌缺失情節輕重，對金融機構做適當處分，並無任何不予處理情事。（編輯：林淑媛）1110517