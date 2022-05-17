更多編輯台推薦新聞：
影片／莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰
運動

影片／莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》本土逾6萬例染疫住院限中重症 確診新定義18日上路

疫情整理包》本土逾6萬例染疫住院限中重症 確診新定義18日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金管會：產險業拒重複投保有理 但已核保就要賠
首頁 / 產經
防疫險理賠
新聞專題
防疫險理賠2/55

金管會：保戶自選3+4居家隔離 防疫險要理賠

2022/5/17 17:10（5/17 17:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「0+7」居家隔離新制上路，金管會17日表示，保戶若選擇維持「3+4」，保險業要理賠。圖為台北民眾購買實名制快篩。（中央社檔案照片）
「0+7」居家隔離新制上路，金管會17日表示，保戶若選擇維持「3+4」，保險業要理賠。圖為台北民眾購買實名制快篩。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北17日電）「0+7」居家隔離新制今天上路，民眾關注若是自選「3+4」是否影響防疫險理賠，金管會強調，一切回到契約條款規定，因民眾確實符合依傳染病防治法第48條遭處居家隔離要件，防疫險要理賠。

確診者同住家人居家隔離規定再放寬，指揮中心宣布，完整接種3劑COVID-19疫苗者，今天起可從「3+4」改「0+7」天，但也可自選採「3+4」天；不過，市場傳出有產險業者主張民眾若可「0+7」卻選擇「3+4」，是故意讓保險事故發生，防疫險將不理賠隔離補償。

金管會保險局副局長林志憲今天在例行記者會指出，保險契約條款都有明文記載，理賠啟動要件是依傳染病防治法第48條約定受居家隔離處分，確診者同住親友和確診者確實有接觸並遭居家隔離，就符合契約規定。

林志憲強調，指揮中心目前是以「3+4」為原則、另可選擇「0+7」，保戶若選擇維持「3+4」，保險業當然要理賠，一切都按照契約條款和法令規定。（編輯：潘羿菁）1110517

延伸閱讀
自選3+4防疫險賠不賠 產險業恐面臨新一波糾紛防疫保單爭議 立委：金管會不應再添亂0+7居隔新制將上路 產險業：沒隔離通知書不理賠居家照護日額理賠依用藥等級區分？壽險業將討論快篩陽性視同確診是否理賠？專家點出保單關鍵條款
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀