保險業務總工會挺保戶 譴責拒絕重複投保卸責奧步

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（中央社記者謝方娪台北17日電）防疫險之亂延燒，針對產險業默契拒絕防疫險重複投保件，保險業務聯合總工會今天出面譴責業者拒絕核保行為和卸責奧步，並表示力挺保戶權益，不容業者惡意背棄保戶。

針對近期防疫保單種種紛擾，由保險業務員組成的中華民國保險業務聯合總工會今天發布3點聲明，第一，譴責業者拒絕核保，破壞保險業誠信；第二，反對卸責奧步，要業務員承擔風險；第三，力挺保戶權益，不容業者惡意背棄保戶。

保險業務聯合總工會表示，業者以有無重複投保相同類型保單作為核保與否要件，應在保戶投保或續保前就明確內部規定並清楚向保戶說明；在保戶簽字繳費後才更改投保規則、拒絕受理重複投保並退費，到頭來可能導致保戶沒有任何一張有效保單，此舉不僅以溯及既往方式侵害保戶權益，也嚴重傷害保險業在國內數十年來累積的誠信。

保險業務聯合總工會指出，近日有產險業者表示核保過程出現部分送件筆跡完全相同，且指控此行為為保險從業人員代簽的「假保單」，總工會嚴正反對此類「帶風向」卸責言論。

保險業務聯合總工會擔憂未來保險公司在相關保單爭議上「硬著陸」，恐將保戶追討的損害轉嫁到從業人員招攬行為上；總工會強調，未來各保險公司在防疫險爭議上，若試圖將相關財務損失卸責於從業人員的招攬行為，總工會將以最強硬態度抗爭。

保險業務聯合總工會也指出，金融保險業在世界各國皆是政府高度監理行業，只有少部分資本集團才能取得經營門票，不論是在保單設計或風險精算上本就應該投入絕對謹慎才對得起這份專業；總工會呼籲各保險公司應負起責任確保保戶權益不受侵害，主管機關也應以公平態度維護要、被保險人權益。

保險業務聯合總工會表示，企盼主管機關與國內保險業者能在守護保戶權益、維持產業誠信及尊重從業人員尊嚴立場上，讓相關紛爭得以圓滿落幕。（編輯：潘羿菁）1110517