自選3+4防疫險賠不賠 產險業恐面臨新一波糾紛

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（中央社記者謝方娪、郭建伸台北17日電）「0+7」居家隔離新制今天上路，有產險業者認為若民眾可「0+7」卻選擇「3+4」，是自選保險事故將不予理賠；但也有產險業者表示，除非有很明確確定違反契約精神，不然理賠都應依隔離通知書為準。

確診者同住家人居家隔離規定再放寬，指揮中心宣布，完整接種3劑COVID-19疫苗者，今天起可從「3+4」改「0+7」天，即民眾免居隔，但7天自主防疫期間若需外出，須有2天內快篩陰性證明；完整接種3劑COVID-19疫苗者也可自選採居隔「3+4」天。

民進黨立委高嘉瑜今天在臉書指出，這幾天金管會主委黃天牧口口聲聲「只要符合理賠條件，一定拿得到理賠金」，變成最大笑話、假消息，因為就算符合理賠條件，還是拿不到理賠金。

高嘉瑜指出，保險公司不理賠理由百百種，中心思想就是能不賠就不賠，現在「0+7」新制上路，保險業者揚言，打3劑選「3+4居家隔離」也是「自願隔離」不理賠。

對此議題，傳出有產險業者主張民眾若可「0+7」卻選擇「3+4」，是故意讓保險事故發生，防疫險將不理賠隔離補償。

但也有一名產險主管對中央社表示，「0+7」新制是防疫政策的一環，解讀這件事應是政府原先要求確診者的密切接觸者必須隔離，在新制上路後，部分民眾若有工作等需求必須外出，打滿3劑疫苗且自主快篩陰性就可不受隔離處置，否則仍可維持「3+4」。

該名主管也直言，防疫政策的變動，可能部分業者會有壓力，但除非有很明確確定違反契約精神，不然理賠都應依隔離通知書為準。

保險法專家、北宇管顧總經理劉北元認為，保險承保的事故必須是不可預料或不可抗力事故，具突發不可預料性，若被保險人可預料事故的發生並有意使其發生，構成故意使保險事故發生，依保險法第29條第2項但書規定，保險公司不負理賠責任。

劉北元表示，現在若被保險人在可以不用隔離的狀況下，因有投保防疫險而選擇隔離，保險公司可拒賠；不過他也強調，指揮中心政策變動已讓保單原本承保的風險有一小部分已不存在，原有保險契約的對價衡平已失衡，保險法上稱為「危險減少」，根據保險法第59條第4項規定，被保險人可請求保險公司重新核訂保險費。（編輯：翟思嘉）1110517