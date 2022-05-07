防疫險之亂何時落幕？產險業：恐等COVID-19降級

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（中央社記者謝方娪台北7日電）台灣疫情升溫，意外衍伸出產險業史上混亂理賠潮，這波防疫保單之亂如何化解，業者認為，若COVID-19降為第4類法定傳染病，部分產險公司理賠壓力將減輕。但考量民眾接受度，短期內應該難實現。

政府滾動調整防疫政策，和防疫保單理賠設定要件持續出現落差，防疫保單理賠出現諸多亂象，另一方面，隨COVID-19走向流感化，市場聚焦COVID-19若自第5類法定傳染病降為第4類，是否可能成為防疫保單亂象解方。

產險業者指出，若COVID-19降為第4類法定傳染病，部分產險公司理賠壓力將減輕。根據各產險公司保單條款規定，如國泰世紀產、明台產將可因COVID-19降為第1類至第4類法定傳染病，理賠金額下修為原先的10%；中信產則會下修至原先的5%。

產險業者解釋，現在COVID-19發生率最高，民眾多半以為法定傳染病防疫險是COVID-19專屬險，但實際上，法定傳染病防疫險並非僅針對COVID-19啟動理賠，而是涵蓋衛福部依傳染病防治法第3條規定所列的法定傳染病在內，如天花、嚴重急性呼吸道症候群、登革熱、破傷風和日本腦炎等。

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業者指出，現在防疫政策是從清零走向共存，業者承保風險大幅走高，若再走向COVID-19法定傳染病等級降級，風險就會再大幅下修，但考量民眾接受度，短期內應該難實現。

一名產險主管說，防疫政策持續滾動，防疫保單就持續面臨變數，現在已沒有幾家業者敢再推防疫保單；即使保單理賠不再擴大解釋，理賠認定要件仍可能因政策出現新變化，在理賠審查出現困難。（編輯：潘羿菁）1110507