防疫險續保爭議燒不停 產險公會3大問答說分明

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（中央社記者謝方娪台北6日電）防疫政策從清零走向共存，引爆全民瘋搶防疫保單熱潮，卻也因危險發生率大增，多數產險業者採取核保趨嚴、不予續保應對，頻頻遭到民眾投訴。產險公會今天發布3大問答，回應近期常見爭議。

一、對於自動續約的保險商品，保險公司可否主張不予續約？

產險公會指出，防疫保單屬商業保險，保險公司基於契約自由原則，可選擇停售、拒絕承保或續保，產險公司的防疫保單均為一年期且不保證續保，在發生外在風險鉅變時，保險公司基於風險胃納和經營安全等因素考量，自非必然應提供客戶相同條件的續保服務。

二、對於已收到保險公司書面寄達「續期保費扣款通知書」，通知保戶依書面指示期限完成交付保費的保戶，保險公司可否拒絕續保？

消基會28日召開記者會指出，有消費者投訴保險公司寄發防疫保單續保通知，卻又拒絕續約，主張照原有合約續保，呼籲金管會處理。

產險公會表示，若產險公司已寄發續保通知書給保戶，並已收取保戶保費，此時自動續約附加條款條件成就，保險契約即為成立，主管機關也已作出原則性說明。

產險公會指出，根據消基會收到防疫險消費者投訴，產險公司拒絕保戶契約到期前的續約申請，共可分為3類，此3類均已收到保險公司續保通知書，均沒有完成繳費，卻接獲保險公司通知拒絕續約。

基於上述3類情況均未完成繳費，產險公會直言「實難稱為續保契約已成立」，除如前述原則以外，對特殊個案仍應依個別情況處理。

三、續保爭議適用保險法第60條解釋嗎？

根據保險法第60條規定，保險遇有危險增加等情形得終止契約或提議另定保費，不過保險人知危險增加後仍繼續收受保費，或在危險發生後給付賠償金額，或其他維持契約表示者，喪失前項權利。

產險公會指出，保險法第60條的「危險增加」適用於保險契約存續期間的危險變更，若已構成影響保險公司的風險評估，法令給予保險人對「未到期契約」調整保費或終止契約的依據，例如住火險的使用性質變更、傷害險的職業類別變更等均可適用。

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不過，產險公會強調，此次防疫保單續保爭議事件，是前一期保單滿期，產險公司可否拒絕續保所生的爭議，並非保險契約存續期間的危險變更，保險公司也未曾主張依保險法第60條終止契約或加收保費的權利。

產險公會表示，保險公司在全民防疫崗位上，配合中央疫情指揮中心政策，在兼顧公平待客與永續經營前提下，針對中、重症迫切所需的醫療費用保障，適時開發新防疫保單，供消費者選擇投保，保險公司所承擔的社會責任各界應予肯定，希望取代人云亦云式的苛責，彼此攜手、安然度過此次疫情風暴。（編輯：翟思嘉）1110506