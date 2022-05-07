防疫險之亂要產險業廢約？ 黃天牧強調絕對不會

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（中央社記者謝方娪台北7日電）防疫險之亂持續延燒，外界有聲音建議金管會應出手要求保險公司廢約、退費，掀起民眾廣大不安，金管會主委黃天牧今天親上火線，強調金管會絕對不會、也沒有權力做這件事，請散布相關言論的人知所進退。

防疫保單核保、續保、理賠皆掀起爭議，外界傳出，金管會應要求保險公司廢止契約、退費予保戶，以終止亂象。黃天牧今天出席中央流行疫情指揮中心記者會，發表3點聲明強調金管會絕對維護保戶權益。

第一，近期媒體報導，有外界聲音認為目前疫情發展已和防疫保單原先設計的風險態樣不同，保險公司似乎有理由拒絕理賠，並建議金管會要求保險公司廢止和保戶的保險契約、予以退費，掀起許多保戶不安。

黃天牧表示，站在金管會主委立場，鄭重向外界報告金管會沒有權力改變保戶和保險公司簽訂的契約，金管會絕對維護保戶和民眾的權益、絕對要求保險公司依照和保戶締結的契約約定和理賠規定辦理，外界建議政府要求保險公司和保戶廢約、退費這件事絕對不會發生。

黃天牧再次強調，金管會絕對不會、也沒有權力做這件事，「現在社會瀰漫一些不安氣氛，我在這邊鄭重告訴各位絕對不會有這件事情，也請散布這些言論的人知所進退」。

第二，因疫情政策從清零轉為共存，確診人數大幅增加，社會憂心保險公司承擔風險加劇、可能賠不起，必須趕快申請理賠以免賠不到。

黃天牧表示，金管會監管保險公司，若保戶符合理賠條件，金管會將嚴格要求保險公司依契約規定辦理，不會有賠不到的問題，「我們一定維護保戶權益」。

第三，近期有民眾急於取得理賠文件，包含診斷證明書等，以致紛紛至醫院急診室做PCR或請醫生開具診斷證明書，排擠真正需要急診醫療資源的民眾需求。

黃天牧說，依保險法第65條規定，自保險契約請求權開始有2年時效，民眾不需急於一時到醫療院所請醫生開具診斷證明書，請外界發揮同理心，不必此刻湧向醫院，讓醫院分配資源做2年內都可以做的事，讓更需要醫療資源的民眾得到適當照顧。

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黃天牧指出，金管會已要求保險公司加派人力儘速辦理核保理賠事宜，並安排專人提供防疫保單相關諮詢和爭議服務。

隨疫情發展，民眾廣泛發生的防疫保單疑義，金管會已連繫保險公會與時俱進以問答在公會網站進行通案性說明，金管會也會適時對外說明；個案爭議方面，黃天牧說，金融消費評議中心接到許多民眾申訴，會繼續全力解決民眾防疫保單消費諮詢和服務的相關問題。（編輯：張均懋）1110507