產險業批數位證明資訊不足 金管會：與確診書相同

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衛生福利部台北醫院指出，為減輕急診醫護負擔，並疏解排隊篩檢人潮，已於急診後方院區的戶外空間開設「防疫急門診」。中央社記者吳家昇攝 111年5月8日

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（中央社記者潘姿羽、謝方娪台北8日電）防疫險之亂持續延燒，產險業者批評數位新冠病毒健康證明資訊揭露不足；金管會回應，已協調增列身分證字號，內容包括檢驗病原體、樣本採集日期與報告結果、醫事機構等，跟醫師開立的診斷證明書資訊相同。

不過，多家產險業者聽聞後表態，若數位證明僅新增揭露身分證字號，沒載醫生姓名、僅有醫事機構，將仍難以接受。

國內確診人數持續升高，不少民眾為申請保險理賠，大量湧入醫院要求開立確診證明，塞爆醫院引發亂象。金管會今天上午緊急邀集業者開會研擬對策，規劃以數位新冠病毒健康證明替代確診診斷書。

據透露，多家產險業者認為，仍要以診斷證明書作為理賠要件，在上午視訊會議上表示反對意見，最後保險局強勢要求此事必須通過，多家產險業者氣得直跳腳。

產險業者不滿原因，除相關檢驗結果等個資揭露不足，並強調堅持以醫生診斷書作為理賠依據，主因是診斷書上載有醫生姓名，由於涉及醫生執照，診斷書不會隨便開立，效力相對嚴謹。

對此，金管會下午發布聲明稿指出，關於部分媒體報導稱金管會無視業者反映該證明未完整揭露身分證字號、用藥資訊，亦無法解決偽造問題等，均非事實。

金管會解釋，有關揭露身分證字號部分，金管會已與衛生福利部協調溝通同意增列；另外，為了避免偽造，衛福部也提供數位新冠病毒健康證明查驗服務。

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金管會補充，衛福部提供民眾申請並下載的數位新冠病毒健康證明，是以衛福部疾病管制署為數位證明發行機構，內容除個人基本資料，還包括檢驗疾病或病原體、檢驗類型、檢驗樣本採集日期與時間、檢驗報告的產出日期與時間、檢驗結果、醫事機構等，與現行由醫師開立診斷證明書所引用的相關資訊相同。

金管會表示，近期因民眾至醫療院所要求開立診斷證明書的需求大增，已對醫療量能產生排擠效應，才會在今天上午邀集產壽險公會及相關業者，研議是否能以數位新冠病毒健康證明作為替代醫師診斷證明的文件，並請公會儘速研議理賠受理流程及文件，以利保戶了解。（編輯：黃國倫）1110508