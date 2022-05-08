確診書申請潮擠爆醫院 金管會擬以數位健康證明替代

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（中央社記者潘姿羽、謝方娪台北8日電）國內確診數持續飆高，不少民眾為申請保險理賠，大量湧入醫院要求開立確診證明，塞爆醫院引發亂象。金管會今天上午緊急邀業者開會研擬對策，規劃以數位新冠病毒健康證明替代確診診斷書。

防疫險之亂持續延燒，近期更因部分民眾急於取得理賠文件，包含診斷證明書等，紛紛至醫院急診室做PCR或請醫生開具診斷證明書，排擠真正需要急診醫療資源的民眾需求，引發醫護不滿。

金管會主委黃天牧7日親上火線、出席指揮中心COVID-19說明記者會，他強調自保險契約請求權開始有2年時效，民眾不需急於一時到醫療院所請醫生開具診斷證明書，請外界發揮同理心，不必此刻湧向醫院。

金管會今天上午火速展開行動，由保險局長施瓊華邀集業者召開視訊會議。

金管會官員表示，經過衛福部協調，金管會與業者溝通是否能以數位新冠病毒健康證明替代診斷書，因為數位新冠病毒健康證明同樣經過醫事機構、有PCR結果、有標示醫院，且有傳到衛福部系統，今天主要與業者討論是否能以此替代診斷證明。

官員表示，已請公會詳細研擬，預計這幾天很快就會有指引出爐，包含替代做法、詳細說明，以及民眾要準備那些東西，「一定會盡快」。

不過據透露，多家產險業者認為仍要以診斷證明書作為理賠要件，在上午視訊會議上表示反對意見，最後保險局強勢要求此事必須通過，多家產險業者氣得直跳腳。

在上午保險局視訊會議指示後，產險公會下午召開實體會議討論後續執行細節，最快可能在今天下午發布新聞稿對外說明。（編輯：林淑媛）1110508