更多編輯台推薦新聞：
什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析
生活

什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析

專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路
文化

專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看
產經

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19全球最新情報5/7
首頁 / 產經

確診書申請潮醫療負擔大 金管會擬爭取業者代查權限

2022/5/6 19:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北6日電）國內確診數持續攀升，民眾赴醫院要求開立確診證明，藉此申請保險理賠，增加醫療負擔引發醫護不滿，金管會今天表示，將和保險業及衛福部溝通，爭取授權保險公司代查確診證明。

目前防疫保單有效件數為600萬件、在途保單200萬件，即平均每3個台灣人就有1人投保防疫保單。近日確診人數大幅攀升，醫療量能拉警報，卻因許多民眾衝至醫院要求開立確診診斷書，以便請領保險理賠，引起醫護不滿。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

金管會官員今天表示，為避免增加醫療體系負荷，同時衡酌保險業進行理賠審查所需，會和保險業者及衛福部疾管署溝通討論，爭取授權保險公司代查確診證明，以便民眾申請防疫保單理賠，民眾就不必急著衝醫院要求開立診斷書。

疫情和防疫政策持變化，持續牽動防疫保單理賠認定，金管會表示，將在1個月內盤點保險業者有效防疫保單張數、再保險情形並提出調查報告，督促保險業進行壓力測試，擬定不同理賠率下的理賠、準備金動用及增資預備對策，並會督導保險業公會提出「防疫保單理賠實質審查指引」。（編輯：潘羿菁）1110506

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族