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數位證明替代診斷書有解？產險壽險公會未定案

2022/5/8 21:26（5/8 21:41 更新）
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國內COVID-19疫情延燒，民眾外出用餐消費意願降，8日母親節台北信義商圈人潮少，逛街民眾戴好口罩防疫。中央社記者郭日曉攝 111年5月8日
國內COVID-19疫情延燒，民眾外出用餐消費意願降，8日母親節台北信義商圈人潮少，逛街民眾戴好口罩防疫。中央社記者郭日曉攝 111年5月8日
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（中央社記者謝方娪、潘姿羽台北8日電）為緩解因申請保險理賠文件擠爆醫院急診室的人潮，金管會擬以數位新冠病毒健康證明替代確診診斷書作為理賠審查文件，不料引起產險業高度反彈。產壽險公會今天經過密集會商，並未拍板公布執行作法。

國內確診人數持續攀高，不少民眾為申請保險理賠，大量湧入醫院做PCR檢測、要求開立確診證明，引發外界憂慮醫療排擠效應。金管會今天上午緊急邀集業者開會研擬對策，規劃以數位新冠病毒健康證明替代確診診斷書。

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不料，金管會政策引爆產險業者反彈，認為數位健康證明不如醫生診斷書嚴謹，恐大幅增加理賠審查作業成本。產險公會防疫保單實質審查指引專案小組和壽險公會理賠研究小組今天下午共同會商執行細節，經過密集開會會商後，產壽險公會並未拍板公布結論。

產險公會今天晚間表示，本案仍在與相關業者密切協商中，尚未有具體結論；有媒體報導產壽險公會就防疫保單理賠認證已有初步共識並發布聲明，並非事實，特此澄清。（編輯：黃國倫）1110508

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產險業批數位證明資訊不足 金管會：與確診書相同確診書申請潮擠爆醫院 金管會擬以數位健康證明替代
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