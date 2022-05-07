防疫險理賠短期恐衝高 產險現金存量面臨考驗

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產險主管說，產險業現金存量一般占總資產1至2成，若後續理賠潮湧進數十萬件，現金不夠賠。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北7日電）今年前4月防疫保單累計出險新台幣8.75億元、平均一件理賠逾4萬元，隨確診人數續攀高峰，產險主管說，產險業現金存量一般占總資產1至2成，若後續理賠潮湧進數十萬件，現金不夠賠恐需先變賣資產或盡快增資。

本土疫情在今年4月掀起另一波高峰，每日新增確診人數從千人一口氣爆增破3萬人，截至6日統計已達26萬8569案例；近期指揮中心確立「快篩陽性視同確診」政策。

前金管會保險局人壽保險商品審查委員劉北元表示，指揮中心這項決策將替產險公司帶來如潮水般的遠距確診保戶，其中一定有真的確診案例，但恐怕也避不開有心人士的假確診詐騙理賠。

一名產險主管也憂心，防疫保單道德風險可能因政策更動，且業者難以落實理賠審查，「即使今天訂出理賠指引，明天政策可能出現新變化，防疫保單理賠爭議只會愈來愈多」。

目前產險業界評估，保戶自遭隔離或確診COVID-19後，到實際申請理賠會有時間差，自2週以上到數月都有，預料近日疫情高峰將陸續反映在後續理賠申請上，產險業者直言，除了加派人力處理，現金夠不夠賠也是一項考驗。

產險業者說，現在每天緊盯疫情變化，隨確診人數急速攀升，必須評估帳上現金是否足夠支付後續瞬間湧入的理賠潮，因產險業現金水位、及約當現金水位約占總資產的1至2成左右，若平均一件賠5萬元，後續理賠申請達數十萬件，現金不夠就恐需變賣股債或不動產等資產應急，或盡快辦理增資。

此波防疫保單搶保潮，承保量較大業者包含富邦產、國泰世紀產、新安東京海上產、和泰產、兆豐產、中信產、以及泰安產，其中多數都有「富爸爸」大股東；富邦產和國泰產都估有逾百萬件承保量，新安產則有近90萬件。

若台灣確診率近15%、即300萬人確診，即使金管會評估產險業「挺得住」，產險公司財務仍面臨嚴峻壓力，對過往一向穩定的產險市場，是極為震撼的一堂課。

也有產險主管直言，面對百年大疫，防疫政策從清零轉向與疫情共存，防疫保單承保面對的風險擴大數十倍都有。

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回顧過去，2020年12月臺產曾推出年保費500元防疫保單，若遭隔離就賠10萬元，短短1個月熱銷逾400萬件、保費收入破19億元，創產險史上最熱銷保單紀錄，但去年5月本土疫情蔓延、一度升上三級警戒，爆量湧入的理賠件讓臺產幾乎將保費收入吐回，資本適足率（RBC）自往年逾1000%、急速下滑至579.6%，雖遠高於法定要求，仍創臺產RBC歷年最低水位。

今年初臺產防疫保單到期前，部分產險公司出手搶客，臺產對推出新保單態度卻相對保守，且最後並未續推新防疫保單；根據產險業推測，臺產防疫保單最後虧損恐破4億元。（編輯：潘羿菁）1110507