產險業研議防疫險理賠 數位證明不會是審查唯一文件

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產險業者表示，認可數位證明只是形式之一，考量責任歸屬效力落差，應不會視為理賠審查唯一文件。圖為8日台北防疫急門診外民眾排隊候診。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪、張璦台北10日電）產險公會建議業者受理理賠申請時不限於書面診斷書，目前旺旺友聯產、國泰產已同意可採納數位證明替代診斷書，各大產險公司仍在研議中；但業者表示，認可數位證明只是形式之一，考量責任歸屬效力落差，應不會視為理賠審查唯一文件。

產險業者強調，目前產險公會理賠小組正討論明確理賠指引，研議是否有相對具一致性、可被業界接受的作法。

為避免民眾因保險理賠申請所需湧入醫院申請診斷書，造成醫療排擠效應，金管會8日拋出以數位新冠病毒健康證明替代診斷書，引起業界強烈反彈。為尋求共識，產險公會今天下午緊急召開臨時理事會討論。

產險業者對中央社記者透露，今天臨時理事會上，各家產險公司針對以數位證明替代診斷書仍有顧慮，會中並未達成共識。

相較於上午壽險公會聲明同意數位健康證明替代診斷書，產險公會下午發布聲明內容僅以「建議」業者採納，言下之意是交由各家產險公司各自決定；這名業者表示，因為有產險公司因承保件數不少、保額也偏高，在今天會中偏向反對放行數位證明，避免風險失控。

對於產、壽險公會兩者態度落差，有產險業者說，防疫保單主要承保在產險業，在理賠審查標準認定是否放行下，產險業顧慮相對會更多。

根據金管會統計，目前19家產險公司中，有12家有銷售防疫保單，有2家銷量逾百萬件，3家銷量介於50萬件至100萬件，2家銷量介於30萬件至50萬件，5家銷量介於30萬件以下。

有產險業者說，以往進行理賠作業時，保險公司本身即可請保戶出示其他文件作為佐證，協助保險公司進行理賠審查，因數位證明並未載有醫生姓名，相比醫生診斷書，責任歸屬效力仍有落差，因此即使認可數位證明是證明的形式之一，應不會視為唯一文件。

目前如旺旺友聯產險已聲明，除了接受紙本診斷證明書辦理理賠申請作業，也同意可以衛福部疾管署製發的「數位新冠病毒健康證明」作為診斷證明書的替代文件，但公司仍保留事後查核權利。國泰產險則表示將配合執行，後續並依正常理賠審核程序進行。

兆豐產險高層接受中央社記者訪問時則說，不樂見醫療量能因民眾湧入醫院要求開立確診診斷書而受影響，兆豐產尚需商討開放受理數位健康證明會帶來的影響，也得考量資訊揭露是否能進一步優化，「風控、壓力測試都需討論」。

近日為數位證明和診斷書之爭，金管會和產險業者一度隔空交火；為在醫療量能、保戶權益和保險契約精神間取得平衡，金管會主委黃天牧和金管會保險局長施瓊華今天親上火線，喊話業者「財務赤字可改善、信任赤字難彌補」，籲保險業在採用數位健康證明等兼顧各方需求的方式下，協助保戶處理理賠申請。

針對市場傳出近日黃天牧致電國泰金、富邦金等業者進行溝通，黃天牧今天也澄清，「很早以前就有溝通過，而且不是這件事情、和這件事沒有關係」；他強調，金管會和業者間本來就有定期溝通，這件事重點並不在過程，而是結果。（編輯：林淑媛）1110510