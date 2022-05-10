數位健康證明難辨真偽？ 金管會回應產險業4大疑慮

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（中央社記者謝方娪台北10日電）為防止醫院塞滿申請診斷書人潮，金管會擬以數位新冠病毒健康證明替代醫生診斷書，不過產險業者仍有顧慮，金管會保險局長施瓊華今天提出4大說明，包含數位證明已增列身分證字號、有QR Code可查證數位證明真偽等。

為避免民眾因保險理賠申請所需湧入醫院申請診斷書，造成醫療排擠效應，金管會8日拋出以數位新冠病毒健康證明替代診斷書，引起業界強烈反彈。產險公會今天下午緊急召開臨時理事會討論，最後仍未取得共識，決議「建議」業者可採納數位證明，交由各業者自行決定。

針對產險業者提出數位證明替代診斷書的4大疑慮，施瓊華今天傍晚親上火線回應。第一，業者認為數位證明並未揭露身分證字號等資訊。施瓊華說，經過金管會和衛福部溝通，衛福部已同意增列身分證字號欄位。

第二，業者認為數位證明並未刊載醫生姓名，以示經醫生診斷、負責。施瓊華表示，一般在證明書開具流程中，醫生都會事先進行判斷，才會指示民眾進行快篩或PCR。

第三，業者認為數位證明並未顯示後續治療和用藥紀錄等資訊。施瓊華說，用藥資訊在醫生診斷書中也沒有揭露，建議保險公司可先受理數位證明，再輔以保戶授權保險公司查證病歷資料，完成審理流程、齊備完整性並符合契約條款規定。

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第四，業者認為數位證明真偽難辨。施瓊華表示，數位證明上有QR Code，保險公司只要掃QR Code就會出現相關資料，讓保險公司可驗證數位證明有無被變造。

壽險公會今天午間聲明，壽險業同意可以數位新冠病毒健康證明作為COVID-19診斷證明書的替代文件，但保險公司仍可保留事後查核權利；產險業則因未達共識，產險公會最後建議業者受理理賠申請時不限於固有書面診斷證明，並請業者考量受理同一性質足以證明效力的數位證明文件。（編輯：潘羿菁）1110510