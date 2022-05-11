防疫險理賠 富邦國泰有條件同意數位證明替代診斷書

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富邦產險、國泰產險、泰安產險、旺旺友聯產險、南山產險均已同意數位健康證明可替代診斷書，但保留事後查核權。圖為數位健康證明手機畫面。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北11日電）有關防疫險理賠，產險業界對數位健康證明是否可替代診斷書看法分歧，產險公會交由各公司自行決定，經各公司內部會議，目前富邦產險、國泰產險、泰安產險、旺旺友聯產險、南山產險均已同意數位證明可替代診斷書，但保留事後查核權。

為防止申請醫生診斷書的需求排擠中重症就醫，金管會近日協調保險業者以數位新冠病毒健康證明作為診斷書的替代文件，但產險業界顧慮數位證明若資訊不實，法律責任歸屬效力不如診斷書嚴謹，恐使詐保風險大幅升溫，引發更多亂象，一度群起反彈，甚至與主管機關隔空對槓。

產險公會10日召開臨時理事會，業界仍無法達成共識，最後產險公會「建議」業者可採納數位證明，言下之意是仍交由各公司自行決定；因事涉重大，10日僅旺旺友聯產險、國泰產險、南山產險率先表態同意依產險公會建議辦理。

經內部研議，國內產險龍頭富邦產險今天下午正式表態，為考量減輕醫療院所行政作業負擔，減少醫療量能及社會成本耗費，公司將依產險公會建議處理，以「數位新冠病毒健康證明」作為醫師出具診斷證明書的替代文件，辦理理賠申請作業，但公司仍保留事後查核權。

市場認為，在富邦產險、國泰產險2家大型產險公司均已表態同意數位證明可替代診斷書後，估計將有指標效應，其他觀望中的產險業者應會陸續同意，但同樣會強調保留查核權。

旺旺友聯產險10日率先宣布，公司除了接受紙本診斷證明書辦理理賠申請作業，也依產險公會建議同意可以衛福部疾管署製發的「數位新冠病毒健康證明」作為診斷證明書的替代文件，但公司仍保留事後查核權利。

隨後，國泰產險表示將配合執行，後續依正常理賠審核程序進行；南山產險也表態，公司受理理賠申請時，不限於固有書面診斷證明，同意得以「數位新冠病毒健康證明」作為COVID-19診斷證明書的替代文件之一，公司仍保留事後查核權利。

泰安產險今天表示，公司同意受理法定傳染病保單理賠申請時，不限於固有書面診斷證明，民眾可以「數位新冠病毒健康證明」等數位證明文件申請，但泰安產險同時強調，針對個別案件，公司仍可依現行法令及保單條款進行查核。（編輯：林淑媛）1110511