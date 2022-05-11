明台產險公布內部統計 驚見1人同時投保11張保單

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（中央社記者張璦、謝方娪台北11日電）防疫保單理賠亂象逐步化解，富邦產險、國泰產險等至今有8家將採納數位健康證明替代醫生診斷書，不過明台產今天主動公布內部統計，同時投保2家保險公司以上者、占審核中案件比例達4成，甚至有1人同時投保11張保單。

明台產強調，目前還是存有少數投機或透過保險套利的保戶，明台仍將嚴格審核文件是否有偽造，並了解是否有為申請理賠而發生的要、被保險人故意行為，若有不法事實將依法告發。

為解決醫院遭申請診斷書民眾塞爆的亂象，富邦產險、國泰產險、泰安產險、旺旺友聯產險、南山產險、華南產險、明台產險、新光產險均已陸續同意數位新冠病毒健康證明可替代醫生診斷書，同時為降低偽冒詐保風險，產險業均強調公司仍有理賠查核權。

明台產今天指出，公司可同時接受「數位新冠病毒健康證明」或「診斷證明書」，必要時才會要求保戶出示隔離治療通知書，或其他醫療證明文件交叉比對，或經過保戶出具授權書直接向醫院查詢。

同時，明台產預計下週開放「Line理賠事故通知服務」，用手機就可完成隔離、確診理賠事故通知，減少理賠過程接觸傳染的風險。

明台產表示，若是在發生隔離或確診後2年的消滅時效內，都仍可申請理賠，保戶不用急著申請相關證明，先將醫療院所量能留給有緊急需求的病患。

此外，明台產說明，由於目前還是存有少數投機或透過保險套利的保戶，明台仍將嚴格審核文件是否有偽造，並了解是否有為申請理賠而發生的要、被保險人故意行為，若有不法事實將依法告發。

明台產險進一步說明，由於4月停售前保單大量湧入，每家產險都有大批要保書尚未完成輸入，若是尚未取得出單、而已經出險的客戶，仍會先行受理賠案；不過，若是已通知退件或補件的投保申請案件，由於保單尚未成立、仍然無法理賠。

據目前核保審核中的案件分析，很多是停售當天或前一天由業務員引導客戶大量投保、有多少家保多少家，不少整疊要保書筆跡均相同。

其中同時投保2家（含）以上者占審核中案件比例高達40%，甚至最多有1人同時投保11張保單，相較國內有12家保險公司提供防疫險保單，代表幾乎每家保險公司都有投保，若是同住家人也同樣多家投保，則全家人累積的保單數量與可能的理賠金額相當可觀，恐容易造成道德風險。

明台產進一步表示，目前退件或補件的態樣中，以疑似非本人親簽、多家投保這2項最多，其餘還有投保年齡未符規定、要保人與被保險人不具保險利益、尚未完成繳費等各種原因。

其中，疑似非本人親簽部分，明台產將通知要、被保險人親臨驗證，若確為當事人親簽者，將致贈超商禮券以示歉意。（編輯：潘羿菁）1110511