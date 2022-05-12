3類人快篩陽即確診 金管會要產險公會盡速提理賠指引

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

3類對象快篩陽性視同確診新制12日上路，金管會表示已請產險公會盡快研議理賠指引。圖為呈現陽性反應的快篩試劑。（圖取自Unsplash圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北12日電）3類對象快篩陽性視同確診新制今天上路，金管會表示已請產險公會盡快研議理賠指引，避免防疫險理賠再掀爭議；截至目前為止，已有9成產險公司同意可以數位證明替代診斷書。

為舒緩採檢量能，12日起居家隔離、自主防疫及居家檢疫3類對象若快篩陽性，經醫師遠距或視訊診療認定後可視同確診，不過產險業顧慮快篩檢測不如PCR檢測嚴謹，傾向不理賠，防疫險理賠恐再掀爭議。

金管會保險局副局長林志憲表示，3類對象快篩陽性視同確診新制今天實施，金管會已請產險公會盡快研究理賠指引並對外回應。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

為避免申請診斷書的人潮塞滿醫院急診室，產生醫療排擠效應，截至目前為止，12家銷售防疫保單的產險公司中，已有9成妥協同意認可數位新冠病毒健康證明可替代醫生診斷書，但保留事後查核權。

林志憲指出，很多產險公司聲明都有提到「保留查核權」，其實保險公司平常進行理賠作業，必要時就會進行查核，例如在取得客戶授權同意、並符合比例原則下調閱相關資料進行理賠審查，「查核權」並非特例，不會因此影響數位證明替代診斷書的效果。（編輯：林淑媛）1110512