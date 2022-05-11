保險局：輕症居家照護有用藥才理賠

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（中央社記者張璦、謝方娪台北11日電）金管會日前拍板輕症居家照護視同住院的理賠擴大解釋原則，金管會表示，此原則前提為有進行醫療行為；換言之，若輕症、無症狀確診者居家照護期間未用藥，保險公司可不給付住院日額理賠。

本土疫情升溫，但多數為無症狀或輕症確診者，考量醫院量能負荷，防疫政策走向輕症居家照護，金管會日前協調保險業放寬防疫險住院日額保險金理賠解釋，輕症居家照護期間比照入住一般病房給付住院日額保險金。

不過，輕症居家照護期間，若保戶並未用藥、沒有進行醫療行為，防疫險是否仍要擴大解釋理賠住院日額保險金，掀起產險業界討論。

金管會保險局長施瓊華表示，在防疫險住院日額給付方面，「輕症居家照護視同住院」的理賠擴大解釋，必須有醫療行為作為前提。

她指出，先前金管會和業者溝通，業者是考量醫院量能負擔，保戶從醫院移轉至其他地方進行治療，仍有進行醫療行為，因此理賠從寬認定。

也就是說，原則上輕症、無症狀的確診保戶居家照護期間，必須有醫療行為或用藥情形，防疫險才會理賠住院日額保險金。

至於確診定額補償方面，無論輕症、無症狀確診者仍是確診，因此防疫險若有確診定額補償項目，保險公司仍會依契約條款約定理賠。（編輯：楊凱翔）1110511