COVID-19法定傳染病等級若調降 防疫險理賠最高少95%

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（中央社記者謝方娪台北9日電）台灣不再走清零路線，指揮中心推估COVID-19最快7月改列第4類法定傳染病，形同「降級」，而部分產險公司防疫保單列有法定傳染病「降級」條款，最極端情況是理賠金將縮水至原保額的5%。

對於保戶因降級所受影響，可從兩個層面檢視。產險業者指出，首先，目前市面上防疫險保單名稱與保障範圍多為「法定傳染病」保險，倘若COVID-19從第5類降至第4類，還是屬於「法定傳染病」，理賠金額不會受影響。

其次，保戶應檢視保單是否有「降級」條款。產險業者表示，部分產險公司的保單列有降級條款，如國泰世紀產、明台產、旺旺友聯產等，可因COVID-19降為第1類至第4類法定傳染病，將理賠金額下修為原先的10%，而中信產則會下修至原先的5%。

產險業者以列有降級條款的保單為例說，若原保額為新台幣5萬元，最極端的降級情況將僅剩原先5%、即理賠金縮減至2500元；此對列有「降級」條款的產險公司而言，保單理賠壓力將大幅減輕。

產險業界進一步分析，訂有「第5類法定傳染病給付保險金額依100%計算，第1至4類法定傳染病給付保險金額依5%、10%或20%計算」等相關降級條款的業者不超過5家；預估列有降級條款的有效保單，市占率約26%左右。

不過，業者直言，即使COVID-19最快7月降為第4類法定傳染病，防疫保單理賠高峰在近2個月內就會達到高點，產險公司面對的財務壓力並未減輕，現金夠不夠賠、資本適足率衝擊等問題，都要一一面對，降級對產險公司財務壓力仍是「遠水救不了近火」。

產險業者表示，若未來COVID-19不再視為法定傳染病，由於防疫保單主要針對衛福部依傳染病防治法第3條規定所列的「法定傳染病」作為保障範圍，屆時一旦保戶確診COVID-19，將不會啟動理賠；但業者坦言，短時間內COVID-19不再視為法定傳染病的機率，實在相當低。

在民眾權益部分，產險業者也指出，現在是COVID-19發生率最高，民眾多以為防疫險只保障COVID-19，但實際上，法定傳染病防疫險涵蓋傳染病防治法第3條規定所列的法定傳染病，如天花、嚴重急性呼吸道症候群、登革熱、破傷風和日本腦炎等，全都在保障範圍內。（編輯：林克倫）1110509