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防疫險理賠審查 壽險公會同意數位健康證明可替代診斷書

2022/5/10 12:31（5/10 12:59 更新）
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壽險公會10日表示，同意以衛福部數位新冠病毒健康證明作為COVID-19診斷證明書的替代文件。圖為民眾7日開車赴台北士林科技園區快篩陽「車來速」篩檢站，等候PCR。（中央社檔案照片）
壽險公會10日表示，同意以衛福部數位新冠病毒健康證明作為COVID-19診斷證明書的替代文件。圖為民眾7日開車赴台北士林科技園區快篩陽「車來速」篩檢站，等候PCR。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北10日電）防疫保單理賠之亂持續延燒，壽險公會今天上午發布聲明表示，為避免民眾因蜂擁赴醫院申請診斷書，產生醫療排擠效應，同意以衛福部數位新冠病毒健康證明作為COVID-19診斷證明書的替代文件，但保險公司仍可保留事後查核權利。

壽險公會表示，近日民眾為申請防疫險理賠，蜂擁前往醫療院所要求開具診斷證明書，造成醫療院所龐大作業負擔，進而影響民眾權益。

為減輕醫療院所行政作業負擔並配合中央疫情指揮中心政策，經協調各會員公司後，壽險公會同意可以衛福部疾管署製發的「數位新冠病毒健康證明」作為COVID-19診斷證明書的替代文件，但保險公司仍可保留事後查核權利。

防疫保單主要由產險公司推出，包含提供隔離或確診定額補償、確診醫療給付或接種疫苗發生不良事件等保障，部分壽險公司推出的健康險也針對法定傳染病提供住院日額或確診定額補償，即「類防疫保單」。（編輯：林淑媛）1110510

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