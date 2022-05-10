壽險率先認可數位健康證明 產險公會下午開會討論

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（中央社記者謝方娪台北10日電）金管會原擬以數位證明替代診斷書作為防疫險理賠審查文件，不料掀起保險業反對聲浪，事件延燒至第3日，壽險公會率先宣布壽險業同意以數位健康證明替代診斷書，產險公會下午理事會決議是否跟進，市場高度關注。

防疫保單包含提供隔離或確診定額補償、確診醫療給付或接種疫苗發生不良事件等保障，主要是產險公司開發的商品，少部分壽險公司推出的健康險也針對法定傳染病提供住院日額或確診定額補償，即「類防疫保單」。

為舒緩因申請診斷書擠爆醫院急診室的人潮，金管會擬以數位新冠病毒健康證明替代診斷書作為防疫保單理賠審查文件，不料引起產險業強烈反彈，認為數位證明效力不如醫生診斷書嚴謹，為防止詐保，恐耗費大量理賠審查作業成本。

產險公會今天下午召開臨時理事會，由各家產險高層出席會議，盼盡快達成業界共識。不過在產險公會召開臨時理事會前，壽險公會已先發布聲明宣布壽險業同意以數位證明替代診斷書並保留事後查核權，宣布時機點引起市場關注。

有產險業者說，承保防疫保單最大宗是在產險業而非壽險業，產險業承擔的壓力和影響相比壽險業更嚴峻、反彈力道自然更大；目前多家產險業者對以數位證明替代診斷書仍持保留和反對意見，待下午會議進行討論。

有產險主管無奈表示，保險業是特許行業，若非生死關頭，沒有業者想和主管機關對著幹。

業者表示，下午臨時理事會並未明列議案，預計會議將聚焦近日防疫險理賠爭議，包含數位證明是否可替代診斷書、檢討輕症居家照護視同住院理賠標準、快篩陽性視同確診理賠因應等。（編輯：林淑媛）1110510