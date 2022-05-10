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防疫險理賠1/26

避免理賠排擠醫療資源 產險公會：建議受理數位證明

2022/5/10 16:30（5/10 17:31 更新）
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產險公會建議業者受理理賠申請時，考量受理同一性質足以證明效力的數位證明文件。圖為高雄民眾5日騎車前往同盟公園「車來速」篩檢站做採檢。（中央社檔案照片）
產險公會建議業者受理理賠申請時，考量受理同一性質足以證明效力的數位證明文件。圖為高雄民眾5日騎車前往同盟公園「車來速」篩檢站做採檢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北10日電）防疫險理賠爭議延燒，經產險公會今天下午臨時理事會討論，產險公會建議業者受理理賠申請時不限於固有書面診斷證明，並請業者考量受理同一性質足以證明效力的數位證明文件。

近日COVID-19疫情嚴峻、醫療量能負擔加劇，民眾仍湧入醫院急診室要求開立診斷書以便申請保險理賠。產險公會表示，為避免對中重症患者就醫需求與醫療資源造成不利排擠，建議產險業者受理理賠申請時不限於固有書面診斷證明，並請業者考量受理同一性質足以證明效力的數位證明文件。

不過產險公會也指出，個別保險理賠案件的理賠審理，各產險業者仍請依現行法令、個別契約及保單條款詳予斟酌。

產險公會會員大會由各公司指派代表組成，選舉21位理事組成理事會，因此，公會今天的決議雖然只是建議，但應具有相當的指標意義。（編輯：潘羿菁）1110510

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