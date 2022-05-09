陳時中：數位健康證明有公信力 防疫險業者應履行合約

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衛福部長陳時中9日表示，只要是合法的證明都可使用，保險業者應履行合約。圖為民眾在新北三重排隊等待PCR採檢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭建伸台北9日電）本土疫情升溫引發防疫保單亂象。衛生福利部長陳時中今天表示，保險合約雖不是指揮中心管理，但提醒保險業者有履行合約義務；合法證明都可使用，保險效力有2年請求權，醫院現在正在忙，呼籲民眾不用急。

本土疫情確診數持續飆高，不少民眾為申請保險理賠，大量湧入醫院要求開立確診證明，塞爆醫院引發亂象。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查醫師法部分條文修正草案及醫療事故預防及爭議處理法草案。

民進黨立委吳玉琴質詢指出，目前防疫保單亂象叢生，金融監督管理委員會要求保險業者以「數位健康證明」取代診斷書，但許多保險業者不埋單，認為有偽造問題，需有醫師診斷證明才能拿理賠，甚至串連拒絕配合政策。

吳玉琴表示，保單的事情不該指揮中心處理，但民眾如果都擠去醫院要求診斷證明，恐在疫情嚴峻時衝擊醫療量能。

陳時中答詢表示，防疫保單是保險合約，且經過金管會核准，保險合約雖然不是指揮中心能夠管，但提醒保險業者有履行合約義務。

他指出，保險效力有2年請求權，政府所做的解釋都會合法合規，有確診居隔情況就會提供足夠證明，讓被保險人權益不受損。合法的證明都可使用，可是醫院現在正在忙，壓力很大，他呼籲民眾不用急。

吳玉琴認為，政府提供的數位健康證明應該有公信力，保險業者強調，被保險人一定要拿醫師診斷證明，擠爆醫療量能實在不可取。（編輯：郭無患）1110509