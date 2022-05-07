居家隔離匡列限縮 產險：有助控制搭便車理賠風險

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（中央社記者謝方娪台北7日電）指揮中心今天公布居家隔離匡列新制，8日起僅匡列同住親友，同事和同學改為自主應變，不再發放隔離通知書。產險業者表示鬆一口氣，認為新制有助控制民眾「搭便車」請領理賠金風險。

確診個案自主回報疫調系統自5月起上路，過往政府統一疫調改為確診者自主填報，不過新制在網路掀起不少討論，認為由確診者自行填報密切接觸者將有道德風險，恐有民眾為請領保險金搭便車，求確診者帶上一筆。

中央流行疫情指揮中心今天宣布8日起確診個案密切接觸者匡列限同住親友，未來職場和學校不再匡列，改為自主應變；居家隔離單將主要針對確診個案同住家人和大學生同住室友進行開立。

產險業者表示，新制對產險業理賠審查有很明顯的幫助，因日前改由確診者自主申報密切接觸者，恐有民眾揪團填寫請領保險金，若有理賠申請件，產險業必須仔細審查，以免「賠到不該賠的人」。

業者說，未來匡列對象限縮為同住親友，相對簡單明確，理賠作業就會很好進行查證。

產險業者也指出，防疫保單隔離補償的理賠要件為隔離通知書，只要有收到隔離通知書並申請理賠，一般皆會先進行理賠審查，若確定符合理賠要件就會進行出險。（編輯：張均懋）1110507