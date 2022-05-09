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COVID-19最快7月降為第4類傳染病 陳時中：屆時難公布確診數

2022/5/9 17:51（5/9 18:20 更新）
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指揮中心推估COVID-19最快7月改列第4類法定傳染病，強制性防疫規定可能鬆綁。圖為7日新北市中和區一間醫院急診室外等候領藥人潮大排長龍。（中央社檔案照片）
指揮中心推估COVID-19最快7月改列第4類法定傳染病，強制性防疫規定可能鬆綁。圖為7日新北市中和區一間醫院急診室外等候領藥人潮大排長龍。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北9日電）台灣不再以清零為目標，指揮中心推估COVID-19最快可望7月改列第4類法定傳染病，強制性防疫規定可能鬆綁。但指揮官陳時中今天強調，一切待這波本土疫情下降再籌劃。

國內本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案連日新增成長，衛福部預估這一波本土疫情將於5月下旬至6月初迎來高峰，陳時中近日陸續透露，COVID-19從第5類法定傳染病調整至第4類時機，可能落在7月；戶外空曠場所也可能在7月取消戴口罩規定。

陳時中今天在疫情記者會中說，對於先前提到7月疫情可能下降，將調整COVID-19法定傳染病類別及戶外解除口罩規定，是依據各專業團體都有相關的數學模型，參考其他國家經驗推算。針對COVID-19調整至第4類法定傳染病，要在疫情看到高點後才會籌劃，現在首要任務是先把上升中的疫情處理好。

第5類法定傳染病管制手段強制，是經中央主管機關認定傳染流行可能對國民健康造成影響，依法建立防治對策或準備計畫必要的新興傳染病或症候群，如伊波拉病毒感染等；第4類法定傳染病則是一般管制，經中央主管機關認有監視疫情發生或施行防治必要已知傳染病或症候群，如流感併發重症等。

疫情記者會中，媒體詢問若降至第4類是否還會公布確診數字，陳時中表示，基本上降到其他級數很難公布相關確診數目，因為可能就沒有收集這樣的資料。

近期台灣新增個案分布縣市仍以北部為主，但國內有專家認為，中南部疫情持續升溫，可能在5月底會破萬，若當地民眾警覺性低，群聚活動頻繁，台灣疫情恐怕將衝出預期。陳時中僅說，疫情不可能清零，在可接受情況下，一定程度染疫也是形成自然保護力的一環。

台灣持續朝正常生活積極防疫模式邁進，教育部7日公布新停課標準，引發學生和家長不滿，認為九宮格匡列不實際，希望中央重新檢討，防疫假從寬認定。對此，陳時中回應，校園內已經沒有匡列隔離標準，學校視實際情況作為停課規定。

接種疫苗被視為防疫解禁關鍵之一，據指揮中心統計，5月7日至8日COVID-19疫苗接種8萬5621人次，疫苗接種人口涵蓋率第1劑85.3%、第2劑80.49%、免疫不全族群接種的基礎加強劑接種率0.84%、一般民眾施打的追加劑接種率61.71%，若以符合追加劑接種間隔人數統計約86.23%。（編輯：管中維）1110509

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