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7月脫口罩？陳時中：戶外空曠場所大概可以慢慢放

2022/5/9 12:15（5/9 13:47 更新）
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衛福部長陳時中表示，戶外和空曠場所7月有望逐步放寬口罩令。圖為民眾戴口罩在新莊運動公園散步。（中央社檔案照片）
衛福部長陳時中表示，戶外和空曠場所7月有望逐步放寬口罩令。圖為民眾戴口罩在新莊運動公園散步。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北9日電）指揮中心評估本土疫情高峰約在5月底至6月初，7月後將往下走。媒體今天詢問7月後是否脫口罩機率變高，衛生福利部長陳時中表示「當然」，有些部分不要放這麼快，但戶外和一些空曠場所大概可以慢慢放。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查醫師法部分條文修正草案及醫療事故預防及爭議處理法草案。陳時中在上午10時30分後向委員會請假，離開會議室時接受媒體訪問。

媒體詢問，疫情高峰還有多久。陳時中表示，疫情高峰預估是5月20日到6月10日左右會到高峰期。

至於是否放寬邊境，陳時中說，以疫情而言，「放的問題不大」，但仍要顧慮到醫院量能增加，這情況下不適合。

陳時中表示，因為疫情高峰預估是5月底至6月初，高峰後7月多就往下走，醫療量能比較充足，那時開放的問題就會比較小。

媒體追問，民眾7月後脫下口罩的機率是否變高。陳時中說「當然」，但仍希望有些部分不要放這麼快，但戶外和一些空曠場所大概可以慢慢放。（編輯：蘇志宗）1110509

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