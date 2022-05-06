更多編輯台推薦新聞：
什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析
生活

什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析

專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路
文化

專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看
產經

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展6/151

陳時中：疫情高峰期約半個月 染疫率高禁內用意義很低

2022/5/6 17:23（5/6 17:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
疫情指揮中心指揮官陳時中6日表示，目前染疫率高，禁止餐廳內用的意義很低，但呼籲在餐廳沒有吃飯或是要起身時，都要把口罩戴好。圖為民眾在台北市天母地區一家百貨公司美食街用餐。（中央社檔案照片）
疫情指揮中心指揮官陳時中6日表示，目前染疫率高，禁止餐廳內用的意義很低，但呼籲在餐廳沒有吃飯或是要起身時，都要把口罩戴好。圖為民眾在台北市天母地區一家百貨公司美食街用餐。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、余曉涵台北6日電）COVID-19本土疫情持續攀升，有專家稱疫情高峰恐持續一個半月，引發討論。指揮中心指揮官陳時中今天表示，據國外經驗，疫情高峰期約維持半個月就會開始降溫。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，本土單日確診突破3萬6000例，再創國內疫情以來新高。

有專家指出，疫情高峰恐長達一個半月，此後疫情才會漸漸降溫。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，這兩年每逢冬天或有新變異株，各國專家不斷提出警告和建議，但根據外國經驗，疫情高峰期的時間不會太久，多數半個月就會到高峰並逐漸往下，還沒有看過一個半月這麼長的，只是降溫後會持續延燒多久，各地狀況都不同。

有專家建議，指揮中心應管控餐廳人數並實施梅花座。陳時中說，目前染疫率這麼高，禁止餐廳內用的意義很低，但呼籲在餐廳沒有吃飯或是要起身時，都要把口罩戴好。

國民黨立委江啟臣接獲陳情指出，一名獨自住在租屋處的學生染疫後，沒人能幫送生活物資，求助無門。陳時中說，學生應自己照顧自己，學校也不可能不理，建議有類似問題直接向教育部舉發。

另外，有警消反映，由於「以篩代隔」政策，導致確診後拿不到隔離通知書。陳時中說，這部分會再討論。

指揮中心12日將針對居家隔離、自主防疫以及居家檢疫者等3類對象，實施快篩陽性視同確診新措施，外界好奇若快篩試劑造假該怎麼辦。陳時中強調，造假依法處分。（編輯：管中維）1110506

延伸閱讀
母親節檔期遇疫情升溫 飯店推外帶搶攻宅經濟今年本土累計破20萬例 中重症7旬至8旬最多疫情高推估上修單日20萬例 陳時中：不傾向嚴格管制
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀