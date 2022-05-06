今年本土累計破20萬例 中重症7旬至8旬最多

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，半數中重症落在70多至80多歲，重症發生率以90歲以上最高。（指揮中心提供）

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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北6日電）指揮中心統計，今年COVID-19本土病例累計破20萬例，中重症537例。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞分析，半數中重症落在70多至80多歲，重症發生率以90歲以上最高。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進入快速上升期，今年以來累計超過20萬例確診病例，中重症累計537例，其中43例死亡。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，上週國內累計6萬多例本土病例，本週再增14萬例本土病例，年齡層分布和先前差不多，以20歲至50歲最多，未滿10歲孩童占約11.7%。

羅一鈞說，中重症有近半數落在70多歲至80多歲年齡層，從中重症發生率來看，90歲以上染疫個案共501人，其中80人中重症、占16%最高，其次是80多歲的6.79%。

羅一鈞指出，值得注意的是，80多歲年齡層上週中重症率原本是9.27%，本週已略有下降，但後續還是要持續觀察，尤其有部分個案住院較久才出現中重症。

他提醒，中重症率及致死率隨年齡層增加升高，長者務必提高警覺，包括把疫苗打好打滿，平時也應落實戴口罩等防疫措施，指揮中心針對高齡族群強化分流與口服藥物治療，預防惡化。

有媒體詢問，新北市一名80多歲女性盲腸炎腹痛難耐，卻因沒有醫院能收治，2天後病逝家中。

羅一鈞表示，許多醫院因急診採檢人潮較多，有急診需求的民眾可能排錯隊，也可能因人多而久候，因此目前各醫院都加開防疫門診疏散人潮，也改以防疫門診、社區篩檢站分流，呼籲快篩陽性、有疑似症狀民眾才需做PCR，今天也開放民眾到基層診所採檢，盼將急診資源留給需要的民眾。

至於輕重症分流措施，羅一鈞指出，據統計，80歲以上、1歲以下約有30%收治率，其餘70%雖不屬於分流收治對象，但因有部分住院需求另有規定，同時要求住院滿5天務必積極安排下轉或返家隔離。（編輯：管中維）1110506