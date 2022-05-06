5/6本土3萬6168例增10死 30多歲未接種男相驗確診【直播】

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中央流行疫情指揮中心6日宣布，新增3萬6168例COVID-19本土病例。圖為5日台北市大安區一處醫院外等候篩檢的人潮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北6日電）指揮中心今天公布新增3萬6168例COVID-19本土病例，另增10例死亡、87例中重症。一名死亡男性僅30多歲，未接種疫苗，日前在家中昏迷，送醫急救無效，過世後才確診。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，新增3萬6168例本土病例，再創疫情以來新高，確診個案以新北市1萬2066例居冠，其次依序為台北市7716例、桃園市6271例、台中市1890例、高雄市1737例；另增45例境外移入病例。

陳時中表示，確診個案中新增10例死亡個案、11例重症及76中症病例；死亡個案中，有4例是由中症轉重症後死亡。

根據指揮中心統計，截至5月5日，本土確診個案有20萬5597人為輕症或無症狀個案、占99.74%，中症累計467例、占0.23%，重症累計70例、占0.03%，中重症累計97例解除隔離。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，10名死亡個案為6女、4男，年齡介於30歲至90歲以上，其中3人未接種疫苗、6例不施行心肺復甦術（DNR）。

羅一鈞表示，年紀最輕的是一名30多歲男性，從未接種疫苗，有泌尿道結石病史，近日在家中昏迷，緊急送醫急救無效，隨後採檢為陽性，死因為COVID-19合併急性呼吸衰竭；至於昏迷不醒的原因，目前還無法確切釐清。

羅一鈞指出，5例重症個案中，有1例從未接種過疫苗，是一名小於10歲男童，個案本身有心血管疾病、神經系統疾病、慢性病等，染疫後有呼吸窘迫症狀，目前正在加護病房使用呼吸器、瑞德西韋藥物。

羅一鈞有指出，先前有1名小於1歲的孩童因重症在加護病房治療，目前症狀已有改善。（編輯：管中維）1110506

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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