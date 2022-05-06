診所PCR採檢地圖上線 190間供快篩陽、有症狀者電話預約

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COVID-19全國指定社區採檢院所地圖上線，190家診所加入PCR行列，快篩陽性或有症狀者可就近預約採檢。（圖取自COVID-19全國指定社區採檢院所網頁antiflu.cdc.gov.tw）

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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北6日電）為避免採檢民眾湧入大醫院急診，中央流行疫情指揮中心今天宣布190家診所將加入PCR行列，強化採檢分流，院所名單已納入採檢地圖，快篩陽性或有症狀民眾可就近採檢。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，為避免輕症、疑似個案集中到大醫院急診篩檢，造成急診壅塞，影響急重症醫療量能及引發院內感染，指揮中心2020年起建置COVID-19採檢網絡，指定199家社區採檢院所，提供有採檢需求的社區民眾前往。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，由於國內疫情進入社區流行階段，確診個案遽增，為擴大基層醫療防疫量能、強化COVID-19採檢分流，將開放診所提供PCR核酸檢驗採檢服務，擴充採檢量能。

陳時中表示，經中華民國醫師公會全國聯合會、台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會彙整，共有437家診所有意願提供採檢服務，其中190家已完成合作檢驗機構規劃，正式納入COVID-19指定社區採檢院所，可提供快篩陽性、有COVID-19症狀民眾經醫師評估後採檢。

陳時中說，為方便民眾查詢，指揮中心將診所資料彙整進「COVID-19全國指定社區採檢院所地圖」，有採檢需求的民眾可先以電話預約聯繫在前往，後續也將再公布下一波採檢診所名單。

陳時中提醒，民眾如自覺有風險且出現發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常、不明原因腹瀉等相關症狀，或抗原快篩（含家用快篩）陽性時，請佩戴醫用口罩，就近前往指定社區採檢院所，由醫師評估進行PCR核酸檢驗。

陳時中指出，當出現COVID-19警示症狀，包括喘或呼吸困難、持續胸痛胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青、心跳超過100次/分鐘（無發燒時）、無法進食喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少等嚴重症狀時，建議儘速前往醫院急診就醫。（編輯：管中維）1110506