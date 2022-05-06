母親節檔期遇疫情升溫 飯店推外帶搶攻宅經濟

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）原本是飯店餐飲業旺季的母親節檔期遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，台中市多家飯店及餐廳業者改推外帶餐點，在家也能享用美食，也有飯店推居家隔離優惠住宿方案。

目前雖未禁餐廳內用，但消費者擔心疫情，紛紛減少餐廳內用。

王品集團表示，各品牌餐廳目前訂位仍有7成以上，也有許多消費者改外帶餐點回家，特別推出142道中餐菜色外帶9折、36款鍋物外帶88折優惠。

台中福華大飯店說，看好居隔商機，推出「居家抗疫懶人包」及紫蘇薄荷茶飲，除餐盒外帶優惠及滿額免費外送，還有外送平台與電商平台線上訂購。

台中裕元花園酒店推多款外送外帶優惠，防疫安心餐盒最低新台幣198元起，且因應居隔政策，提供免費升等住房專案，預訂住房出示接種3劑疫苗小黃卡，4天3夜房型可免費升等豪華客房，即日起不分時段全天候隨時可辦理入住。

日月千禧酒店總經理許瑄芷表示，疫情衝擊，宅家必備冷凍料理包成為主力研發新商品，旅覓酒吧即日起外帶冷凍名菜新品上市，1人量199元起，就能品嚐到五星飯店招牌佳餚，線上、現場都可選購。

台式茶餐廳「丰盛町」推出適合3到4人享用的外帶組合餐，外帶優惠只要999元。單點外帶另享滿500元贈蟹黃絲瓜豆腐，滿800元加贈100元抵用券。（編輯：李明宗）1110506