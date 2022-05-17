連6天6萬例疫情達頂峰？陳時中：這樣看太樂觀

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北17日電）國內連6天COVID-19本土新增個案維持6萬例左右，外界關注是否意味台灣疫情已達頂峰，可討論調降傳染病等級，指揮中心指揮官陳時中認為，這樣看太樂觀，時機還沒到。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）走向預測多，大多推測5月中旬起疫情將達高峰，甚至在月底每日新增個案數可能超過10萬例，但據中央流行疫情指揮中心公布數據，單日新增已連續6天維持6萬多例，今天下午疫情記者會中有媒體詢問，此現象是否表示趨勢出現變化或與檢驗量能遇瓶頸有關。

陳時中表示，疫情持續變化，預估值很難完全準確，但仍然可作為參考。依據各國經驗，當地出現大規模感染時，都可能受限於檢驗量能，但台灣採檢最大量能是每天22萬人，量能使用率達7成時，才可能遇到檢驗瓶頸出現大量黑數，但國內目前每天採檢約8至10萬人，還不到飽和狀況。

陳時中進一步提到，連續6天新增個案維持6萬例可能是疫情達到頂峰的想法太樂觀，相關疫情走向必須再多觀察幾天才知道。在與病毒共存、減災的路上，必須一步步謹慎前進，將COVID-19從第五類法定傳染病調降至第四類，或台灣開放其他國家小型觀光團，時機還沒到，要研析的步驟很多。

第五類法定傳染病管制手段強制，是經中央主管機關認定傳染流行可能對國民健康造成影響，依法建立防治對策或準備計畫必要的新興傳染病或症候群，如伊波拉病毒感染等；第四類法定傳染病則是一般管制，經中央主管機關認有監視疫情發生或施行防治必要已知傳染病或症候群，如流感等。

另外，針對外界持續關注重複感染，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今年截至5月16日，累計457例確診個案屬於過去兩年曾確診者，應該多數都是過去感染的是Omicron以外病毒株，現在因Omicron成為主要流行株後重複感染，少數則是感染後時陰時陽個案。（編輯：陳仁華）1110517